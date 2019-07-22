《新時代的中國國防》白皮書將發佈　涉台論述恐有變化

據新華社今天（22日）消息：經中央批准，《新時代的中國國防》白皮書將於7月24日（星期三）上午10時發表。 據悉，這將是中國自2015年實施深化國防和軍隊改革以來的第一份國防白皮書，將闡述進入新時代的中共軍隊的軍事戰略。

習近平（中）執掌的中共軍隊經歷「脱胎換骨」式變化。（新華社）

中國國防部官網顯示，自2000年以來，中共軍隊共發佈8份國防白皮書，2000年至2010年是每隔一年發佈一次。

鑑於處於權力交接期，中共軍隊並未在2012年，而是在2013年發佈《中國武裝力量的多樣化運用》，隔一年後的2015年發佈《中國的軍事戰略》。

按規律，2017年應再發布一份新的白皮書，但因中共軍隊改革並未問世。2019年的《新時代的中國國防》發佈，説明中共軍隊改革基本完成。

雖然內容還未公佈，但一些分析認為，在十九大上載入黨章、中國兩會上載入憲法的習近平新時代中國特色社會主義思想（習思想）將會寫入。

根據2015年的《中國的軍事戰略》，諸如「奉行獨立自主的和平外交政策和防禦性國防政策」 「積極防禦戰略思想」 等內容在新白皮書中應不會去除。

不過，鑑於國際形勢（美國深度插手台灣事務）以及台灣局勢（民進黨執政破壞兩岸關係）的變化，新的國防白皮書可能在台灣問題上有相當變化。畢竟2015年的國防白皮書還寫有「近年來兩岸關係保持和平發展良好勢頭......」

另外，國防部近來對台灣事務的表態措辭被指十分強硬，包括「台灣是中國的一部分，台灣的命運不容他人保證」「台灣以武拒統只有死路一條」。

對於軍隊建設，中共在十九大報告中提出，將在2020年基本實現機械化，信息化建設取得重大進展；到2035年，基本實現國防和軍隊現代化；到2050年，建成世界一流軍隊。