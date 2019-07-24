國家再提部分退役軍人撫恤補助標準：參戰退役者每月加50元

退役軍人事務部、財政部日前發出通知，再次提高部分退役軍人和其他優撫對象等人員撫恤和生活補助標準。

據通知，從2019年8月1日起，傷殘人員殘疾撫卹金標準、「三屬」（烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬）定期撫卹金標準、「三紅」（在鄉退伍紅軍老戰士、在鄉西路軍紅軍老戰士、紅軍失散人員）生活補助標準，在現行基礎上提高10%，在鄉老復員軍人生活補助標準在現行基礎上每人每月提高200元（人民幣，下同），烈士老年子女生活補助標準由現行每人每月440元提高至490元，以上提標經費由中央財政承擔。

今年1月，安徽省合肥市包河社區啟動「為烈屬、軍屬和退役軍人等家庭懸掛光榮牌」工作，為符合條件的家庭懸掛光榮牌。（視覺中國）

帶病回鄉退伍軍人生活補助標準由現行每人每月550元提高至600元、參戰參試退役軍人生活補助標準由現行每人每月600元提高至650元，農村籍老義務兵每服一年義務兵役每月增加補助5元，達到每月40元。以上提標經費由中央財政和地方財政按比例承擔。

提標後，一級因戰、因公、因病殘疾軍人撫卹金標準分別為每人每年88150元、85370元、82570元，分別比2018年提高了8010元、7760元、7510元。

烈屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬定期撫卹金標準分別提高到每人每年27980元、24040元和22610元。在鄉退伍紅軍老戰士、在鄉西路軍紅軍老戰士和紅軍失散人員生活補助標準，分別提高到每人每年61130元、61130元和27580元。

去年內地曾多次爆發退役軍人維權的事件。退役軍人事務部去年4月正式掛牌成立後，多次表示要維護老兵權益。去年8月1日，退役軍人事務部、財政部宣佈提高部分退役軍人和其他優撫對象等人員撫恤補助標。

（新華社）