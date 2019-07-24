【中美貿易戰】習近平召開深改組會議　分析：對美國釋放友好訊號

中共總書記習近平在星期三（24日）主持召開中共中央全面深化改革委員會第九次會議，會議通過四大文件。 《多維新聞》分析指出，面對當下的中美貿易形勢，其中通過的《關於強化知識產權保護的意見》，在一定程度上對美國釋放友好訊號，也更有利於今後的中美貿易談判。

據官媒《央視》報道，會議審議通過《關於強化知識產權保護的意見》、《區域醫療中心建設試點工作方案》、《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，以及《中國—上海合作組織地方經貿合作示範區建設總體方案》。

劉鶴（左）多次赴美國進行中美貿易談判。（路透社）

習近平強調，改革愈到深處，愈要擔當作為、蹄疾步穩、奮勇前進，不能有任何停一停、歇一歇的懈怠；要着力補短板、強弱項、激活力、抓落實，堅定不移破除利益固化的藩籬、破除妨礙發展的體制機制弊端。

事實上，另一個官媒《人民日報》此前曾發表文章，稱決不會屈服於美國的極限施壓，同時披露中美之間的數輪談判，已在加強知識產權保護、擴大市場準入、促進雙邊貿易平衡等取得實質進展，只是在中國核心關切問題上仍存在分歧。

在7月11日，中國商務部宣佈將與美方重啟貿易談判。據發言人高峯表示，中方的核心關切必須得到妥善解決，相信雙方可以通過平等對話照顧彼此合理關切，一定能夠找到解決問題的辦法。

中國有決不讓步的三大核心關切

其後在7月19日，外交部發言人耿爽確認中美雙方牽頭人再次舉行通話，討論落實兩國元首大阪會晤共識的問題，是中美雙方自7月以來第二次通話，但暫未知具體情況。

有一點值得留意，中國始終強調要相互尊重、平等互利、相向而行，各自尊重對方國家主權，達成的協議要對雙方有利，雙方也都要做出讓步。中國亦曾多次重申，其三大核心關切決不讓步，分別是明確要求取消全部加徵的關税，使雙邊貿易恢復正常；明確要求貿易採購數字應當符合實際；明確要求文本平衡性，表達方式必須為國內民眾所接受，不損害國家主權和尊嚴。

（綜合報道）