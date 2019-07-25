【零的突破】一箭雙星！中國民營運載火箭首次成功發射並入軌　

北京星際榮耀空間科技有限公司星期四（25日）在酒泉衞星發射中心，成功發射小型固體運載火箭「雙曲線一號遙一」，將兩顆衞星及多個有效載荷精確送入預定300公里圓軌道。 今次是首次成功發射民營航天運載火箭並高精度入軌，在此前兩次的失敗後終實現零的突破。

據介紹，雙曲線一號遙一採用四級串聯構型，前三級採用固體燃料引擎，四級採用姿軌控一體的液體燃料引擎。火箭總長20.8米，起飛總質量約31噸，500公里太陽同步軌道（SSO）運載能力為260公斤，是截至目前中國民營航天起飛規模最大、運載能力最強的運載火箭。

小型固體運載火箭「雙曲線一號遙一」成功發射升空。（視覺中國）

今次發射共攜帶來自航天科工空間工程發展有限公司、北京理工大學的兩顆衞星，並搭載西瓜創客載荷、星時代6載荷、某實驗驗證載荷共三個末子級載荷，以及長安歐尚汽車和金六福一壇好酒的兩個商業配重。

星際榮耀表示，預計至2020年底，公司將完成雙曲線一號遙二至遙六運載火箭發射任務，達致小型固體運載火箭的規模發射，並開啟向大規模商業發射的征程。

公開資料顯示，星際榮耀成立於2016年10月，總部位於北京亦莊，專門為全球小衞星市場提供運載火箭發射服務解決方案，目前團隊規模已有超過120人。事實上，星際榮耀已完成兩次亞軌道火箭發射任務。

（澎湃新聞）