【中美貿易戰】新一輪談判下週上海展開　強硬派鍾山將現身？

中國商務部在星期五（25日）宣佈，中美雙方將於下星期二（30日）至星期三（31日）在上海舉行第十二輪中美貿易談判。 商務部發言人高峯未有回應被視為是強硬派的商務部長鍾山在新一輪談判中所擔當的角色，僅稱具體安排將會及時發布，並提到在不同地點談判是十分正常的安排，上海本身具備進行談判的良好條件。

此前有美媒報道，新一輪談判將涉及對突出問題的廣泛討論，但預計不會帶來重大突破，且是中國要求棄北京而取上海。報道更指鍾山將會首次加入談判核心小組，其被認為比劉鶴態度更強硬，以確保相關的觀點能夠在談判桌上被呈現。

高峯未有回應被視為商務部長鍾山在新一輪談判中所擔當的角色，僅稱具體安排將會及時發布。（中國商務部）

另一方面，據報有部分中國企業已開始採購新一批美國農產品，同時申請免除被加徵的關税。高峯承認確有此事，但表示該些中國企業只是按照市場規則，與重啟貿易談判沒有直接關係。高峯又指，中國對優質農產品的需求很大，免税的部分會由國務院關税税則委員會將根據相關規定進行研究及評審申請。

高峯亦強調，中美建交40年來，兩國經濟已經形成你中有我、我中有你、高度融合的局面，兩國人民和世界人民都從中受益，所謂的中美經濟「脱鈎」是難以難想象，相信也是美國各界都不願意看到。高峯呼籲美國能夠按照非歧視原則，公平公正地對待中國投資者，提高安全審查的透明度和程序適當，為包括中國投資者在內的各國投資者赴美投資合作創造良好的、穩定的、可預期的投資環境。

（中國商務部）