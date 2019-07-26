任正非透露頻繁接受採訪原因：不只為救女兒，也為救公司

自從孟晚舟事件及其後美國封殺華為以來，華為創始人任正非頻繁露面，接受媒體採訪，和以往低調形象相比大有不同。對此，日前任正非受意大利媒體採訪時表示：「我也不只是為了救我的女兒，也為了救我們公司，所以我要挺身而出。」

任正非近期多次出來接受採訪。（資料圖片）

7月25日，華為心聲社區發佈了意大利多家主流媒體於7月18日對任正非的採訪實錄，其中包括安莎通訊社、意大利通訊社、《晚郵報》、《共和報》等。

當被問及為什麼孟晚舟事件後不同以往地頻繁與媒體溝通時，任正非表示，美國説什麼大家都容易相信，因此華為承受負面壓力過大，自己有責任出來多講一講。

「我也不只是為了救我的女兒，也為了救我們公司，所以我要挺身而出。」他説。

值得一提的是，有記者提及，特朗普已經把華為或者把任正非形容成「邪惡王子」的形象。對此，任正非迴應，「現在你看見我了，覺得我像不像『魔王』？百聞不如一見。」

任正非還反問道，「我們在美國沒有網絡，也不打算將5G賣給它，怎麼會危害美國國家安全呢，美國這麼着急做什麼呢？」

任正非強調，「在這個危機時刻，我最適合繼續擔任CEO，我有能力領導這個公司走出黑暗，走向光明。即使得不到美國的幫助，公司也會持續良好發展，會獨立生存下去，而且還會生存得很好，處於世界前列。」

值得關注的是，在採訪中，任正非再次提及「鴻蒙」系統。

任正非表示，「鴻蒙操作系統的最大特點是低時延，它與安卓、iOS是不一樣的操作系統。開發設計的初衷是用於物聯網，比如工業控制、無人駕駛……來支撐使用，我們現在首先使用在手錶、智能8K大屏、車聯網上。在安卓系統上，我們還是等待谷歌（Google）獲得美國審批，還是尊重和擁護谷歌的生態和技術的權利。」

據悉，華為從2012年開始規劃自有操作系統，備用名為「鴻蒙」。當時，華為公司中央軟件院歐拉實驗室還專門成立華為手機終端操作系統開發部。

目前，對於鴻蒙的定義遠遠不止一個操作系統這麼簡單，它代表的將是5G時代的萬物互聯。