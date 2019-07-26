【黑老大逃死刑】雲南省高院：孫小果案啟動再審

7月26日，據中共雲南省掃黑辦通報，經過調查後，雲南省高級人民法院近期作出決定，依法對孫小果強姦、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事案啟動再審。

孫小果案件引起中共高度重視。（網絡圖片）

孫小果（曾用名陳果、李林宸），雲南省昆明市人，1977年10月27日出生，早年曾犯強姦罪，被昆明市盤龍區人民法院於1995年12月一審判處有期徒刑三年，昆明市中級人民法院於1996年4月裁定駁回上訴，維持原判（因違法辦理保外就醫未收監執行）。

此後，1997年4月至11月，孫小果在保外就醫期間又多次犯罪。昆明市中級人民法院於1998年2月以強姦、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事罪判處其死刑。但是雲南省高級人民法院1999年3月二審改判其死刑，緩期二年執行，2007年9月再審改判其有期徒刑二十年。

2010年4月11日，孫小果經多次減刑後刑滿釋放，實際服刑十二年零五個月。出獄後，孫小果先後擔任雲南咪兔投資管理有限公司、雲南銀合投資有限公司、昆明璽吉商貿有限公司等企業股東，以及原昆明昆都M2酒吧等多家酒吧股東或實際控制人。

孫小果出獄後成為夜店大亨。（網絡圖片）

直到2018年7月21日晚，孫小果受李某邀約，先後組織楊某光、馮某逸等7人在一家KTV對王某濤等人進行毆打，致王某濤重傷二級，其他人不同程度受傷。

案發後，昆明市公安局官渡分局於2018年7月30日對其立案偵查。2019年3月18日，官渡區人民法院決定對孫小果進行逮捕，公安機關對孫小果2010年4月刑滿釋放後涉嫌違法犯罪進行偵查，發現孫小果及其團伙成員涉嫌黑惡犯罪，隨後立案偵查。

2019年4月，中共中央掃黑除惡第20督導組進駐雲南後，將該案作為重點案件進行督辦；5月，中國全國掃黑辦又將該案列為掛牌督辦案件，並派大要案督辦組赴雲南指導督促案件辦理工作。

此後，隨著調查深入，逾20名公職人員、重要關係人因牽涉孫小果案落馬。

此外，關於網絡上有關孫小果家庭背景，辦案機關也已查明。孫小果母親孫鶴予，曾為昆明市公安局警察，孫小果生父陳躍昆明市公安局任普通幹警，2016年日去世。孫小果繼父李橋忠，曾任昆明市公安局五華分局任副局長、五華區城管局副局長，局長，2018年10月退休。其爺爺、奶奶、外公、外婆則均為普通職工。

（綜合報道）