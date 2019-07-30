【直播】華為舉行上半年業績發布會：銷售收入達4013億人民幣

今日（30日）下午15時，華為在深圳舉行公司2019年上半年業績發布會，董事長梁華出席會議。

【15:20】

傳媒提問環節開始，華為董事長梁華、華為董事兼首席供應官姚福海、華為集團財經副CFO兼賬務管理部總裁史延麗共同答記者問。

華為高管回答記者提問。（香港01直播）

《中國日報》記者提問。（香港01直播）

中外媒體參加華為上半年業績發布會。（香港01直播）

【15:10】

據華為董事長梁華介紹，華為 2019年上半年銷售收入為4013億元人民幣，同比增長23.2%，利潤率為8.7%。

梁華表示，華為上半年智能手機出貨達到1.18億部，同比增加24%；上半年平板電腦同比增長10%，PC增長3倍，可穿戴設備增長2倍，雲服務生態使用者超過5億；獲得50份商用5G合同，全球基站發貨超過15萬個。 ​

梁華稱，自從美國制裁之後，華為頂住了壓力，有2600名全球記者參觀了華為。華為在5月份之前保持高速增長，被美國列入實體清單之後受到影響，但還保持慣性增長，展望未來，華為成長受到阻礙，但不會改變前進方向，華為在求生存種謀發展，繼續投資未來，計劃2019年研發投資1200億美元。 ​

華為董事長梁華出席公司上半年業績發布會。（香港01直播）

據華為官方消息，華為今日下午15:00開始舉行2019年上半年業績發布會，華為董事長梁華將對外公布並解讀華為公司上半年業績，闡述華為公司未來展望。

作為內地科技行業的領軍企業，華為每一次發布會、或者公布最新資料，都格外引人關注。尤其在當前的背景下，5G能給華為帶來哪些利好、上年的一系列事件對華為造成了哪些影響，都非常值得關注。

對於上半年的業績預測，梁華本月曾表示，「華為目前整個業務一切運作正常。上半年華為業務收入是增長的。」

此前有外媒報道稱，華為上半年的收入增長率上升至約30％，增長的原因是此前精選團隊獲得了關鍵供應，以保持生產繼續進行。