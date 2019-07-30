華為舉行業績發布會：上半年營收4013億元按年升23%

今日（30日）下午3點，華為在深圳舉行公司2019年上半年業績發布會，華為董事長梁華，華為董事兼首席供應官姚福海、華為集團財經副CFO兼賬務管理部總裁史延麗共同答記者問。 作為內地科技行業的領軍企業，華為每一次發布會、或者公布最新資料，都格外引人關注。尤其在當前的背景下，5G能給華為帶來哪些利好、上年的一系列事件對華為造成了哪些影響，都非常值得關注。

華為2019年上半年業績發布會現場。（香港01直播）

【16:03】

現場記者問，上個月頒布了實體禁令之後，任總（注：華為創始人任正非）說下跌了40%。華為今年包括的旗艦手機，5G折疊屏手機，是否依然會使用安卓（Android）的系統和生態？

梁華：海外手機確實有一個影響，但目前已經恢復到禁令之前80%的水準。未來的手機合作是否能夠進行取決於美國政府，但是有一點，華為會在全場景業務裏面發力，來支撐消費者業務的繼續發展。

【15:54】

記者問，華為目前現金流情況如何，公司資金能支撐多久？

梁華表示，上半年，經營性現金流也好，存貨、生產管理，華為都做好了資金安排，相信到今年年底，經營性現金流會是比較好的。整個公司的經營管理和供應連續性，依然會有很好的發展。從現金流，財務方面都能支撐公司的長遠發展。

華為董事長梁華強調，公司現金流和財務方面都能華為長遠發展。（香港01直播）

【15:47】

現場有記者提問，下半年美國供應鏈和華為的合作情況如何？

姚福海回答稱，感謝所有的供應商，在5月16日之後對於華為的支持，包括美國供應商對於華為的支持，從5月16日之後華為的供應商也在積極努力，在遵守美國法律的要求下，努力恢復對華為的供貨。上個月G20等會後也釋放了積極的信號，我們也期盼（美國政府）承諾的實現。華為是非常歡迎的。

梁華補充說，美國供應商在關鍵產品領域的供應，比如安卓系統等，還沒有恢復，下半年華為智能手機在海外還是有挑戰。如果美國政府未來繼續不允許恢復供貨，華為也有能力發展自己的作業系統和生態。

華為董事兼首席供應官姚福海回應關於美國供應鏈和華為的合作情況。（香港01直播）

【15:20】

有記者向華為董事長梁華提問，內地智能手機市場逐漸出現華為一家獨大的情況，華為的良心是否會痛？

梁華回答稱，消費品需要消費者喜愛才能銷售出去，佔據多大份額不是華為的追求。他認為，未來智能手機市場上不會一家獨大，消費品需要競爭，要根據消費者未來需求的發展需要。比如在拍照，硬件、軟件、生態等領域，給消費者提供價值和便利，進行技術投入，這是在市場上立根的基礎。

華為高管回答記者提問。（香港01直播）

《中國日報》記者提問。（香港01直播）

中外媒體參加華為上半年業績發布會。（香港01直播）

【15:10】

據華為董事長梁華介紹，華為 2019年上半年銷售收入為4013億元（人民幣，下同），同比增長23.2%，利潤率為8.7%。其中，運營商業務收入1465億元，企業業務316億元，消費者業務2208億元。

梁華表示，華為上半年智能手機出貨達到1.18億部，同比增加24%；上半年平板電腦同比增長10%，PC增長3倍，可穿戴設備增長2倍，雲服務生態使用者超過5億；獲得50份商用5G合同，全球基站發貨超過15萬個。 ​

梁華稱，自從美國制裁之後，華為頂住了壓力，有2600名全球記者參觀了華為，記錄了記者眼中的華為，相信大家也看到了壓力下華為的工作狀態。

他說，華為在5月份之前保持高速增長，被美國列入實體清單之後受到影響，但還保持慣性增長，展望未來，華為成長受到阻礙，但不會改變前進方向，華為在求生存種謀發展，繼續投資未來，計劃2019年研發投資1200億元。 ​

梁華還說，美國政府對華為的打擊，使華為工作目標更加清晰，跨部門協同更加順暢，員工更加充滿幹勁，內部活力正在得到激發。相信經過兩三年之後，華為將擁有一支管理有效、充滿活力的隊伍，支撐起公司新一輪發展。