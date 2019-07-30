16萬廣東公安民警安保誓師　近4千人佛山「大練兵」

7月30日（星期二），廣東公安機關在佛山舉行「大練兵」，共有3700人參加，並有16萬公安民警參與安保誓師，引發關注。

廣東公安機關在佛山舉行「大練兵」，圖為攀登車。（南方網）

活動全稱為「廣東公安機關新中國成立70週年國慶安保誓師大會暨夏季大練兵」，展示了特警、防暴警等18個方陣，並有3700名隊員參加「大練兵」。從報道直播的畫面可以看出，除大批人員全副武裝外，還出動大批裝甲車、直升機等重型裝備。

除了佛山主會場，廣州、深圳、汕頭、韶關、梅州、茂名、機場公安局、湛江徐聞海安新港公安局等8個分會場也同步舉行儀式，內媒報道指有16萬公安民警參與誓師。

廣東省委常委、政法委書記何忠友，廣東省副省長、公安廳長李春生及駐地武警部隊主官均出現在這次活動的啟動儀式上。何忠友在會上表示，全省公安民警會竭力打贏這場安保攻堅戰，全力維護國家政治安全和社會平安穩定。

值得注意的是，李春生早在今年1月28日的廣東省人大會議上就説，2019年是政治大年，西方敵對勢力和境內一些人聯手策劃一些行動綱領和計劃，準備製造一些事端。為此，李春生當時就表態，將堅決守好南大門，並制定相應的整治計劃，包括整治高校、網絡，打擊網絡政治謠言和有害信息等。

由於近月香港爆發多場因反對修訂《逃犯條例》而起的警民衝突，這場於佛山舉行的「大練兵」備受關注。

（綜合報道）