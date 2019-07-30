【極端天氣】江蘇蘇北大旱淮河幾近斷流　雲貴川強降雨引發災害

江蘇省防汛防旱指揮部近日表示，江蘇省蘇北地區當前正遭遇60年一遇的大範圍乾旱，淮河沂沭泗上游來水接近斷流，蘇北地區主要湖庫接近死水位，加上時值水稻生長期需水量仍然較大，抗旱用水形勢日益嚴峻。

洪澤湖水位低於死水位0.05米，已處於枯水藍色預警狀態。（中新網）

據當局公佈，自今年6月以來，蘇北地區發生大範圍乾旱，淮河流域降雨量比往年同期減少6成以上，淮河上游來水比往年減少8成以上。7月27日，洪澤湖蔣壩水位僅得11.25米，低於死水位0.05米。洪澤湖已處於枯水藍色預警狀態，百姓生活用水、農業灌溉用水受到影響。

洪澤湖湖邊地面的裂紋。（視覺中國）

為此，當局已緊急調用省搶險中心45部潛水電泵，以及11部移動電源以抽水補充洪澤湖水量，使水位不低於11.0米，同時亦進一步壓縮出湖流量。此外，當局又制定並下發方案，進一步壓減洪澤湖出湖口門二河閘、泗洪站的流量及洪澤湖周邊淮安、宿遷等用水量，加強用水管理，明確各地用水計劃指標。

華東大旱，東北及西南地區暴雨連連

與此同時，正當江蘇、安徽等華東地區乾旱之際，東北地區、西南地區出現強降雨，據中央氣象台預計，內蒙古東北部、黑龍江北部、四川盆地東部及南部、廣東沿海及西藏東南部等地部分地區將會有暴雨，黑龍江北部局部地區更會有降雨量達100毫米至135毫米的大暴雨。

四川暴雨不斷。（視覺中國）

以四川省為例，涼山州甘洛縣日前就因暴雨致部分區域出現山洪暴發及泥石流，至少6人失蹤。

（綜合報道）