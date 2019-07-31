公安部：去年以來涉税犯罪案件2.28萬宗　涉案金額逾5600億

公安部今日（31日）召開記者會，通報公安機關聯合税務等部門共同打擊整治涉税違法犯罪工作情況。

公安部經濟犯罪偵查局局長高峯在會上通報，近年來，涉税犯罪發案量持續高位運行。2018年以來，全國公安機關共立涉税犯罪案件2.28萬宗，涉案金額5619.8億元。

公安部經濟犯罪偵查局局長高峯。（資料圖片）

高峯表示，相關案件的主要特點有四項，一是重大案件規模驚人，犯罪分子註冊或購買空殼公司走逃轉移，累計涉案金額特別巨大；二是職業犯罪團夥大肆跨區域流竄作案；三是發案區域領域變化，高發區域由東部省份向中西部省份蔓延；四是與多種經濟犯罪複合，涉税犯罪與地下錢莊、騙取銀行貸款等其他經濟犯罪相複合的特點突出。

認定虛開發票639.33萬份 涉及税額1129.85億元

國家税務總局稽查局局長郭曉林通報，2018年8月份以來，按照專項行動的統一部署，在公安、海關、人民銀行等部門的大力支持下，税務部門共計查處虛開企業11.54萬户，認定虛開發票639.33萬份，涉及税額1129.85億元；查處「假出口」企業2028户，挽回税款損失140.83億元；初步遏制了虛開騙税猖獗勢頭，部分案件高發地區案發率開始下降。

郭曉林強調，税務總局高度重視打擊虛開騙税工作，不斷加大對税收違法行為打擊力度，推動打擊虛開騙税違法犯罪兩年專項行動深入開展。