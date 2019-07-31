【兩岸關係】大陸文旅部：明日起暫停所有大陸居民赴台個人遊

中國大陸的文化和旅遊部在星期三（31日）發布公告，稱鑑於當前兩岸關係，自星期四（8月1日）起，暫停大陸47個城市的居民赴台灣個人遊。 台媒《中央社》報道，背後原因或與台灣即將於2020年初舉行總統大選有關，又或是對台灣支持香港反對例訂《逃犯條例》示威者的懲罰。

大陸文旅部在官方網站公佈有關消息。（網頁截圖）

資料顯示，大陸居民赴台個人遊始於2011年。2008年國台黨勝出大選重新執政，兩岸關係大大改善，及後經過海峽兩岸旅遊交流協會、台灣海峽兩岸觀光旅遊協會協商，以及大陸國家旅遊局與國台辦和公安部的商議後，決定於2011年6月28日正式實施大陸居民赴台灣個人遊，目的是有利於增進兩岸同胞相互瞭解，促進台灣經濟發展，至今開放5批共47個試點城市，包括北京、上海、福建廈門等。

對於大陸暫停赴台個人遊，有學者指出旅遊業是大陸慣用的外交延伸手段，過去雖多有限制團體客，但從未停止個人遊，故今次是「非常不正常」。一般而言赴台灣的大陸遊客，團體客及個人遊各佔一半，例如去年分別約有130萬及140萬人次，故最壞狀況可能是8月至明年2月的半年間，大陸遊客人數將劇減一半或70萬人次。

（綜合報道）