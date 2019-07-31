【逃犯條例】中國駐加使館斥西方雙重標準　對武力襲警等視而不見

港府修訂《逃犯條例》引起的爭議持續，在上週末的示威中，警方多次使用催淚彈驅散示威者。 中國駐加拿大使館回應事件時表示，堅決支持香港警方依法履行職責，同時批評西方對暴力分子武力襲警等視而不見，卻對警方維護社會治安和香港法治給予批評和指責，是「雙重標準」。

警方多次使用催淚彈驅散示威者。（資料圖片）

中國駐加拿大使館表示，任何文明和法治社會都不會容忍暴力橫行。香港近期事態的演變，特別是少數激進分子實施的暴力活動，已經嚴重破壞香港繁榮穩定的大局，嚴重挑戰香港法治和社會秩序，嚴重威脅到香港市民的生命財產安全，也嚴重觸碰了「一國兩制」的原則底線，絕對不能容忍。

重申中央堅決支持林鄭月娥施政 支持香港警方履行職責

使館強調，法治是香港保持繁榮穩定的重要基石。法治的支柱一旦動搖，香港的繁榮穩定亦將不保。中國中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方依法履行職責。

使館續指，西方有些人對暴力分子衝擊立法會、衝擊中聯辦大樓、武力襲警等視而不見，卻對警方恪盡職守、維護社會治安和香港法治給予批評、指責。「試想，這些暴力分子所做所為發生在加拿大、美國、歐洲，這些國家的警察會怎麼做？這個奇怪的邏輯實質就是赤裸裸的雙重標準。」