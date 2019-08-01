安徽法院再拍賣官員受賄物：名牌手錶起拍價648萬　已有人出手

去年7月，安徽省司法廳原副廳長、合肥市公安局原局長程瀚因受賄、徇私枉法被法院判囚17年6個月，並處罰金400萬元（人民幣．下同），其違法所得亦被予以追繳。 安徽省蚌埠市中級人民法院早前公開拍賣程瀚案件的19件受賄物。在第一輪拍賣中，其中一枚起拍價為720萬元的Patek Philippe（柏德菲臘，亦翻譯作「百達翡麗」）手錶宣告流拍。今天（1日）上午，該枚手錶再次在拍賣平台進行公開拍賣，本次起拍價降至648萬元。

首輪拍賣在7月16日早上9時已結束，其中一枚起拍價為720萬元的Patek Philippe手錶流拍。（網站截圖）

據蚌埠市中級人民法院7月22日發布的公告顯示，此次拍賣的涉案物品包括一枚Patek Philippe手錶及1條香奈兒牌（Chanel）項鍊。其中，Patek Philippe手錶的起拍價為648萬元、保證金為65萬元、增價幅度為3萬元；香奈兒牌項鍊的起拍價為3萬元。

拍賣於淘寶網司法拍賣網絡平台上進行，拍賣時間為今天（8月1日）上午9時至明天（8月2日）上午9時。截至今日中午前，有一人出價競投該Patek Philippe手錶，出價為起拍價648萬元，另有2百多人設置提醒功能。

據早前報道，此枚Patek Philippe手錶，程瀚收受自安徽商人、藍鼎國際董事會主席仰智慧。據《瞭望》新聞週刊報道，2014年4月，程瀚在仰某（即仰智慧）的家中拿走其價值1300萬港元的Patek Philippe手錶1枚。

去年8月，有傳媒報道，仰智慧在柬埔寨金邊被執法人員帶走，或涉及華融案。同年11月，藍鼎國際曾發佈公告稱，自2018年8月23日起未能接觸或聯絡公司董事會主席仰智慧。目前，仰智慧已經恢復履行其董事會主席及執行董事的職務。而對於仰智慧失聯的原因，藍鼎國際稱，是由於一直在協助中國有關部門的調查工作。

（綜合報道）