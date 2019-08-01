網傳江蘇衞視率先「限台」暫停所有合作節目　造謠網民現身道歉

網上近日流傳繼暫停大陸居民赴台灣個人遊外，大陸在娛樂產業方面亦要全面封殺台灣，其中江蘇衞視將會第一間大陸電視台暫停一切與台灣、台灣藝人有關的合作節目。 相關消息甚囂塵上，江蘇衞視隨即在星期三（7月31日）發聲明，表明是有網民惡意捏造謠言，涉事網民「A€生門」亦於星期四（1日）發文致歉，懇求網民不再轉發不實資訊。

事緣「A€生門」星期三在朋友圈發文，聲稱「江蘇衞視自2019年8月1日起，結束（合作）暫停（合作中），一切與台灣合作節目，藝人（合作），經濟，民生，旅遊待各方面宣傳」，甚至原定的年底的跨年演唱會，合作的台灣藝人亦不再繼續合作。

「A€生門」發文稱江蘇衞視暫停一切與台灣、台灣藝人有關的合作節目。（微博）

據瞭解，江蘇衞視與台灣藝人有非常多合作，王牌音樂節目《蒙面唱將猜猜猜》幾乎每季都有台灣藝人參加，例如有陶晶瑩 ﹑Ella（陳嘉樺）﹑侯佩岑，綜藝節目《我們相愛吧》﹑《最強大腦》等亦有台灣藝人。至於年底的跨年演唱會，江蘇衞視向來都會邀請非常大牌的台灣歌手﹑藝人演出，蔡依林﹑林志玲﹑林宥嘉﹑潘瑋柏等人都曾經是座上客。

江蘇衞視發聲明澄清。（微博）

消息瘋傳後引起軒然大波，江蘇衞視隨即發聲明指完全是被惡意捏造謠言，散播不實消息，強調江蘇衞視從未有前述之行為，且發文者並非員工。江蘇衞視表明，將會採取必要律手段，依法追究相關人員法律責任。

「A€生門」坦承造謠並致歉。（微博）

禍從口出的「A€生門」其後就在星期四（1日）再發文，承認所發布的消息都是編造，並非事實，亦澄清自己確實並非江蘇衞視的員工，「在此向江蘇衞視及被我的言論誤導的廣大網友，至（致）以深深的謙意，並懇請大家不要在（再）轉發不實信息」。

（綜合報道）