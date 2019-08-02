北京男地下室存千萬現金16根金條　遭賊洗劫警方追回部分財物

北京某高檔屋苑一名李姓男業主，將16根黃金（每根重1kg）、500多萬元人民幣（約合563萬元港幣）和67萬美元（約合524萬元港幣）現金存放在家中地下室，未料日前有賊人入屋爆竊，將所有財物洗劫一空。幸好警方經偵查後抓獲涉案犯人，李先生最終領回部分被盜財物。

李先生被盜的財物。（網上圖片）

綜合內媒報道， 據李先生妻子回憶，二人自2015年開始陸續將現金、黃金等貴重財物放入地下室內，現金500餘萬分幾個紙箱存放，外表用膠條封好後堆放在牆角。美金用報紙包成10萬元一捆，單獨放在一個紙箱內。此外，他們在兩年前把每根1kg的16根金條，分裝在兩個鞋盒內用膠條封好，放置於地下室鐵架上。

至7月8日，李先生到地下室取錢時，發現平時裝錢的箱子被翻動過，大量現金及黃金丟失，於是報警救助。海澱公安分局曙光派出所和刑偵支隊遂派警趕赴現場，經其勘查，被盜的地下室門鎖並沒有被撬痕跡，而是通過某種技術手段開啟。

此外，賊人一個作案細節也引起警方的關注。其盜竊得手後，為掩人耳目，特意找來兩塊紅磚放置在原來裝金條的鞋盒內，並用膠條封好，紙箱和鞋盒都放回原處，仔細地將作案現場恢復成最初的樣子。

賊人將磚頭放入原來裝金條的鞋盒內，掩人耳目。（微博）

警方反復在現場勘察後，終於找到重要線索，並在大量調查走訪後，鎖定34歲男子李某某有重大作案嫌疑，但他已潛逃回河北唐山。北京專案組隨即前往河北抓捕，並在當地警方協助下將包括李某某在內的4名疑犯緝拿歸案。

經訊問後，疑犯告知被盜物品的藏匿地點，警方遂趕往該處起獲了230餘萬人民幣、67萬美元和16根金條，並宣告此案告破。據悉，這也是海澱分局歷史上破獲的現金和黃金數量最大的盜竊案。至8月1日，事主李先生到北京海淀公安分局地領回警方尋回的被盜財物。

事後據疑犯李某某供述，他之前在涉事屋苑附近生活過，對該地區環境比較熟悉。6月19日他駕車進入該屋苑地下室內實施盜竊，作案發現巨額財物後，聯繫朋友幫忙，分兩次將贓物運回唐山。他並供認自己用盜竊的錢財購買了兩輛私家車。

北京警方告破海淀分局歷史上破獲的現金和黃金數量最大的盜竊案。（網上圖片）

網民熱議：

「不擱銀行存著，放家裡地下室。有錢人的世界我不懂。」

「有錢人都不相信銀行麼？」

「感覺這個案件有太多的秘密。」

「對北京的有錢人一無所知。」

（綜合報道）