【中美貿易戰】9月磋商能否繼續？　華春瑩：打還是談，球在美方

在中美新一輪談判結束後，特朗普再對中國發出關税威脅。今天（2日），中國外交部新聞發言人華春瑩主持例行記者會，有記者提問，美國要加徵新一輪關税的消息傳來，9月的磋商是否還會繼續？

華春瑩表示，任何磋商談判必須要基於平等和相互尊重的基礎，中方堅決反對一方面說要談，一方面又實施極限施壓，這樣的做法是不具建設性和不可取的。

華春瑩強調，中國不接受任何極限施壓和恐嚇訛詐，在重大原則問題上，一寸也不會退讓。（中央社）

華春瑩指出，我們也多次指出，打貿易戰只會兩敗俱傷，美方希望通過貿易戰來解決自身國內的問題，無異於飲鴆止渴。

華春瑩強調，中國不接受任何極限施壓和恐嚇訛詐，在重大原則問題上，我們一寸也不會退讓。關於中美經貿磋商問題，中方的立場始終如一，談，大門敞開，打，堅決奉陪到底。所以是打還是談，這個球現在在美國一方。

本輪中美貿易磋商進展遲緩似乎惹怒了特朗普。（Reuters）

特朗普極限施壓會否奏效？

據報道，7月30日至31日，第12輪中美經貿高級別磋商在上海舉行。中美雙方商定，將於9月在美國舉行下一輪中美經貿高級別磋商。現在美國要加徵新一輪關税的消息傳來，9月的磋商是否還能繼續值得商榷。

據高盛最新研究報告指出，特朗普提出從9月1日開始對剩餘3,000億美元中國進口商品加徵10%關税，旨在對將於9月初訪美的中國官員施壓。極限施壓是特朗普在談判中慣用的手段，上次5月初中國副總理劉鶴赴美談判前夕，也面臨相同的情景：談不成，就加關税。白宮企圖用這種方式逼迫北京方面在截止日期前同意妥協。

但高盛認為，特朗普的施壓手段似乎不太可能成功，加徵關税的決策也不是定局。

另有分析認為，對於本次新加關税，是特朗普「以戰促和」的進一步措施，本質上是一種大博弈策略。