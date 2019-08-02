蓬佩奧指中國「脅迫」東盟各國　外交部：這種把戲年年玩沒意思

正在泰國出席東盟會議的美國國務卿蓬佩奧，8月1日就南海問題批評中國，呼籲東盟成員要對北京政府的「脅迫」（coercion）行為發聲。 對此，中國外交部表示，美國在挑撥中國和南海各國關係，「這樣的把戲年年玩其實很沒有意思」，並稱希望美國多做建設性、有意義的事情。

8月2日，外交部發言人華春瑩主持例行記者會。有記者就美國國務卿蓬佩奧在東亞合作系列外長會期間發表涉華、涉南海負面言論提問。

華春瑩表示，關於東亞合作系列外長會，其實我們每年看得都非常清楚，一方面東盟國家和中國都有意願來進一步密切彼此全方位合作，共同努力來維護好地區和平與穩定，包括處理好在南海地區出現的一些我們與個別南海沿岸國之間存在的分歧和爭議，這個積極的勢頭大家可以看得到，包括這次南海行為準則（COC）的談判在不斷地、順利地取得進展。與此形成鮮明對比的是，美國的一些高官在與會期間都會不遺餘力、絞盡腦汁甚至無所不用其極地來挑撥，把本來平安無事的南海攪得風浪再起，但只可惜應者寥寥，只有個別他的盟友可能附和一下。

華春瑩說，這樣的把戲年年玩其實很沒有意思，我們也希望美方能夠認識到，大家的眼睛都是雪亮的，希望他們能拿出作為世界第一強國應有的、負責任的態度，為維護亞洲地區的和平與穩定，促進亞洲地區的發展與繁榮，多做建設性、有意義的事情。

（澎湃新聞）