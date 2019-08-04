制止女賊偷西瓜反被罰賠償300元　河南農夫喊冤：以後不敢抓賊了

河南一名農夫巡視農田時見到有賊人正在偷西瓜，出手制止時對方不慎跌倒，擦傷膝蓋皮膚。賊人之後更「惡人先告狀」報警。警員到場後，竟要求農夫賠償300元（人民幣）醫藥費，讓農夫感歎「以後不敢攔賊了」。

龐姓農夫表示，經歷這次事件後，都不敢攔截賊人了。（影片截圖）

7月29日上午，河南鶴壁淇縣的龐姓農夫巡視農田時，看到多人正在自己的農田偷竊西瓜，上前制止時，賊人一鬨而散，但龐先生還是截住了一個背著一袋西瓜的女子。

該女子姓宋，當日與女兒騎著三輪車一同來偷西瓜，被發現時車上至少有8顆西瓜。龐先生與兩母女發生爭執，雙方互相拉扯，過程中三輪車翻覆，三人全部跌倒。其中，宋女和她的女兒都有擦傷，膝蓋皮膚流血，三輪車也有損害。

宋女之後「惡人先告狀」打電話報警，沒想到警方到場後，認為西瓜不值錢，但龐先生令宋女和她的女兒受傷，要求他向兩人賠償300元的醫藥費。龐先生雖然不忿，但也只好賠償。

警方重新調查 女賊歸還賠償金

龐先生事後透過傳媒公開事件。他表示，附近的人經常偷西瓜，甚至直接開三輪車來裝西瓜，他多次報警亦沒有作用；又直言因為今年乾旱，西瓜產量不高，「被偷的比賣掉的還多」，而這次捉賊竟然還要賠錢，讓他感歎「以後不敢抓賊了」、「不敢攔偷西瓜的人」。

事件傳到網絡後引起不少爭議，大多認為當地警方執法不公。在輿論壓力下，縣公安局發出通報解釋並重新調查，稱西瓜價值小，又考慮到宋女及其女兒受傷，才讓龐先生賠償300元。在警方訓誡後，宋女及其女兒認錯，主動歸還拿到的賠償金。鶴壁市公安局則表示，已啟動執法監督程序，調查處理結果將及時向社會公佈。