【逃犯條例】港澳辦中聯辦發聲明：極端激進分子侮辱國旗必須嚴懲

旺角昨日（3日）再有反對修訂《逃犯條例》遊行，期間有示威者前往尖沙咀天星碼頭，拆下旗桿上的中國國旗，之後國旗在海中漂流。 國務院港澳事務辦公室（港澳辦）、中央政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）今日（4日）下午先後發聲明譴責，批評「極端激進分子」侮辱國旗，必須依法嚴懲。

有示威者前往尖沙咀天星碼頭，拆下旗桿上的中國國旗，之後國旗在海中漂流。（資料圖片）

港澳辦發言人表示，8月3日晚，數名蒙面黑衣示威者在香港尖沙咀扯下某建築物前懸掛的中華人民共和國國旗，扔入海中，行徑嚴重觸犯《國旗法》和香港特別行政區《國旗與國徽條例》，公然冒犯國家、民族尊嚴，肆意踐踏「一國兩制」原則底線，極大地傷害了包括香港同胞在內的全中國人民的感情。

港澳辦發言人強調，對此表示強烈憤慨，堅決支持香港特別行政區警隊和司法機構果斷執法、嚴正司法，盡快將違法犯罪分子繩之以法。他同時指出，極少數「極端激進分子」侮辱國旗的醜陋行徑再一次表明，他們的所作所為已經遠遠超出了自由表達意見的範疇，滑進犯罪的深淵。對此必須依法嚴厲懲處，絕不手軟。

中聯辦形容，事件是污損國徽後對國家尊嚴又一次公開挑釁。（資料圖片）

中聯辦：污損國徽後對國家尊嚴又一次公開挑釁

中聯辦負責人亦發聲明指出，嚴厲譴責香港極端激進分子侮辱國旗、挑戰國家主權的違法行徑。

該負責人稱，8月3日下午，香港有「喪心病狂的極端激進分子」在尖沙咀扯下某建築前懸掛的中華人民共和國國旗並扔入海中，是繼7月21日激進示威者圍攻中聯辦、污損國徽後對國家尊嚴的又一次公開挑釁。他強調，國家主權和尊嚴不容挑戰，「一國兩制」原則底線不容觸碰，包括廣大香港同胞在內的全體中國人的愛國情感不容肆意傷害。對這種無法無天的惡行必須依法嚴懲。

該負責人重申，堅定支持特區政府和香港警方嚴正執法，依法懲治暴力犯罪分子，維護香港法治和社會穩定。