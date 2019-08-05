為周永康兒媳辯護　北京律師稱受「被失蹤」威脅舉家逃往美國

為中共中央政法委原書記周永康兒媳黃婉辯護的北京律師陳建剛，聲稱遭到生命威脅，在人權組織協助下，帶着妻子及兩個兒子順利離開中國，於8月3日上午抵達美國紐約。

陳建剛（左二）一家，包括其妻子（右三）及分別8歲（左三）與4歲（右二）的兩個兒子，在NGO人權組織協助下順利逃離中國，昨天經東南亞抵達美國紐約。（Twitter）

陳建剛一家人抵達紐約的信息與相片，就張貼在黃婉的推特（Twitter）帳號上。8月3日，陳建剛通過推特表示，「僅僅因為在正常執業過程中捍衛法治，我受到來自中國政府『赤裸的生命威脅』。面臨即刻的失蹤、酷刑，乃至生命危險，為了讓妻兒避免因我的工作繼續蒙受株連逼害，也為了在日益專制的中國之外尋找工作和戰鬥的機會，我開始了這場艱難的自由之旅」。

據知，黃婉因捲入周永康案，被以職務侵佔罪判刑兩年半、緩刑3年，緩刑期間被執行社區矯正，本應在6月初結束，但又面臨新的訴訟案，無法出境。黃婉在其推特連發出五則帖文寫道，「2019年7月5日，北京市司法局為了不讓陳建剛律師代理我的案件，在利誘失敗後，開始赤裸裸地對陳律師進行威脅。」

黃婉還在其推特稱，北京市司法局副局長對陳律師說：「如果繼續做這個案子，你會被失蹤。」陳建剛則稱，北京市司法局副局長當日警告他：「周永康的案子是政治紅線，不允許翻案。」

報道稱，對華援助協會創始人傅希秋特地從美國飛往東南亞協助陳建剛一家逃亡，並指陳建剛2015年起被中國限制出境。

黃婉（左）曾在推特發佈與周永康（中）合照。（圖源：twitter@WanHuang2）

黃婉所稱的職務侵佔罪疑為因周永康和周濱出事後，家族名下的公司未履行此前的土地租賃合同按時交租，她作為第三被告被起訴。針對此案，黃婉稱是一個假案，並表示自己在被關押期間，官方人員多次用其女兒和父親威脅她。

黃婉在北京出生，年少時隨父母赴美，後來成為美國公民。 2013年底，周永康被查，兩年後以受賄罪、濫用職權罪、故意泄露國家秘密罪被判處無期徒刑。 周永康的長子周濱於2016年以受賄罪、利用影響力受賄罪、非法經營罪被判有期徒刑18年。