【中美貿易戰】美稱中方無採購農產品實際行動　發改委：指責不實

中美在上海結束了新一輪的貿易談判後，美國總統特朗普（Donald Trump）在8月1日突然宣布，自9月1日起對3,000億美元的中國產品加徵10%關税。中美貿易戰再次升級。 而在中美貿易爭端再次升級的過程中，美方指責中方沒有採購美農產品實際行動。 針對這一說法，國家發改委相關負責人在今天（5日）接受央視記者採訪時表示，「中國企業已經向美國採購了大豆等美國農產品，但是，部分農產品暫未成交，主要是因為這些產品的價格缺乏競爭力。」

國家發展改革委黨組成員、秘書長叢亮。（網上圖片）

該負責人表示，「關於對美農產品採購，中國正在繼續落實此前已籤協議的自美大豆進口。大阪會晤後至7月底，已有227萬噸美國大豆新裝船運往中國，預計8月份還會有200萬噸大豆裝船，雙方企業已籤協議的1,400萬噸大豆中將僅剩30萬噸9月份待裝船。」

7月19日開始，中國相關企業持續就採購美國大豆、高粱、小麥、玉米、乙醇等農產品進行詢價。截至8月2日晚，已成交大豆13萬噸、高粱12萬噸、乾草7.5萬噸、小麥6萬噸、豬肉及製品4萬噸、棉花2.5萬噸、乳製品0.57萬噸、加工水果0.45萬噸、新鮮水果0.04萬噸。「這些成交的農產品，均由中方企業向中國國務院關税税則委員會申請排除進口加徵關税。」

國家發改委官員表示，中國正在繼續落實此前已籤協議的自美大豆進口。（資料圖片）

國家發展改革委黨組成員、秘書長叢亮就表示，「中美兩國在農業領域互補性很強，開展農產品貿易符合雙方共同利益。中美兩國元首大阪會晤後，中方在採購美國農產品方面積極顯示合作誠意，取得不少進展。」

叢亮介紹，乙醇、玉米、大豆油、葡萄酒和啤酒等農產品暫未成交，主要原因是美國這些產品的價格缺乏競爭力。以乙醇為例，2019年3月和7月，為分別反制美對華232、301調查後加徵關税，中方對自美進口乙醇進行了兩輪加徵關税，分別加徵了15%和25%的關税，目前税率為70%。按美國出口商報價，排除反制301調查加徵的25%關税後，進口完税成本仍比國內市場價格高出30%多，不具備商業可操作性。

據叢亮介紹，有些美國農產品進不來，根本上還是受美方加徵關税打貿易戰的影響，造成美國農產品市場價格偏高，在中國市場缺乏競爭力，充分說明貿易戰是「雙刃劍」，害人害己。希望美方堅守誠信這一市場經濟的基本原則，多做一些利人利己的事，少一些損人不利己的行為和無端指責，為中美農產品貿易暢通掃除障礙、創造條件。

特朗普在8月1日突然宣布，自9月1日起對3,000億美元的中國產品加徵10%關税。（資料圖片）

美國總統特朗普7月30日在社交網絡推特（Twitter）說：「中國的情況非常糟糕，今年是過去27年當中最糟的。中國本應該現在就開始購買美國農產品，但現在沒有迹象表明他們正在這麼做。這是中國的問題，他們就是說話不算數。美國的經濟在過去的3年裏比中國經濟規模變得大多了。」

特朗普的這番抱怨和批評正值中美上海談判開始之際。7月30日，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer ）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）率團抵達了上海，與中國國務院副總理劉鶴率領的中方團隊舉行了第12輪貿易談判。