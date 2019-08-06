【中美貿易戰】中國停購美農產品　外交部：美加徵關税違背共識

美國總統特朗普（Donald Trump）威脅繼續對華加徵關税後，遭到中國強硬回擊。中國商務部6日凌晨突然宣布，中國相關企業暫停新的美國農產品採購。 對此，中國外交部發言人華春瑩6日表示，美國加徵關税嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，希望美方言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。

中國商務部官方消息顯示，由於日前美方宣稱擬對3000億美元中國輸美商品加徵10%關税，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，國務院關税税則委員會對8月3日後新成交的美國農產品採購暫不排除進口加徵關税，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

華春瑩表示，希望美方認真落實中美兩國元首大阪會晤達成的共識，為兩國農業領域合作創造必要條件。（資料圖片）

中國外交部網站6日發布消息，發言人華春瑩就中國停購美國農產品採購回應，內容與商務部早前的表態基本一樣。她說，「中方有關部門表示，中國市場容量大，進口美國優質農產品前景光明，但希望美方認真落實中美兩國元首大阪會晤達成的共識，言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造必要條件。」

此外，關於「美方稱中方無採購美農產品實際行動」說法，中國發改委相關負責人8月5日駁斥稱，中美兩國元首G20峰會會晤後至7月底，已有227萬噸美國大豆新裝船運往中國，預計8月份還會有200萬噸大豆裝船，雙方企業已簽協議的1400萬噸大豆中將僅剩30萬噸9月份待裝船。

（綜合報道）