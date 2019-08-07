被美國列為「匯率操縱國」　中國外交部：加徵關税後又一惡劣行徑

人民幣對美元匯率跌「破7」不久，美國財政部當地時間5日宣布將中國列為匯率操縱國，為25年來首次。中美貿易戰有升級為貨幣戰的態勢。 對此，中國外交部發言人華春瑩6日回應稱，美方無理給中國貼上「匯率操縱國」的標簽，是再次宣布擬對華加徵關税後，升級貿易爭端的又一惡劣行徑，中方敦促美方儘快回歸理性，糾正錯誤做法，以免對兩國關係造成進一步損害。

美國總統特朗普（Donald Trump）宣布9月1日開始向中國輸美價值3,000億美元的產品徵收10%的關税之後，美國財政部又正式把中國列為「匯率操縱國」。（資料圖片／AP）

外交部網站6日刊登了華春瑩答記者問的消息。華春瑩被問到中方對美國將中國列為匯率操縱國一事有何回應，以及中方是否有反制措施。

華春瑩表示，美方不顧事實和自己制訂的所謂「匯率操縱國」的量化標準，無理給中國貼上「匯率操縱國」的標簽，是繼8月1日宣布擬對中國3000億美元商品加徵關税後，升級貿易爭端的又一惡劣行徑。

華春瑩說，美方這一任性的單邊主義和保護主義行為是對國際規則的公然踐踏和挑釁，破壞了全球關於匯率問題的多邊共識，不僅不利於理性、務實地解決中美經貿問題，還將嚴重破壞國際金融秩序，阻礙國際貿易和全球經濟復蘇，中方對此堅決反對。

中國外交部發言人華春瑩強調，中方一直致力於維護人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。（資料圖片）

華春瑩強調，中國實施的是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，在機制上人民幣匯率是由市場供求決定的，不存在「匯率操縱」的問題。

她還表示，中方一直致力於維護人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，有目共睹。而2018年以來，美國不斷升級貿易爭端，多次引發全球金融市場大幅波動，但中方始終堅持不搞競爭性貶值，沒有也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端。

此外，中國人民銀行早前發表聲明，認為美國將中國列為匯率操縱國，是任性的單邊和保護主義行為，對此深表遺憾。人行又批評，此舉是損人又害己的行為，嚴重破壞國際規則，將對全球經濟金融產生重大影響。

（綜合報道）