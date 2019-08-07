廣州65歲電工師傅周日加班　慘遭3隻洛威拿犬襲擊身亡

8月4日（星期日），廣州白雲區一家工廠的一名65歲電工師傅在廠內遭3條洛威拿犬襲擊致死。涉事公司負責人和犬隻飼養者涉嫌過失致人死亡罪，已被刑事拘留。

涉事工廠門口有「內有惡犬」標語。（網絡圖片）

警方通報指，死者張某為該公司電工師傅，當天回公司加班工作。當日中午12時30分，保安梁某將公司飼養的3條洛威拿犬從狗舍放出在院內進行餵養。12時50分許，張某從樓上下來時被犬隻襲擊。梁某聽到呼救後趕過來奮力將3隻犬拉開後報警。經法醫現場勘驗，張某因失血性休克死亡。

通報又指，目前警方對涉嫌過失致人死亡罪的張某榮（該公司法人代表）及梁某（負責管理飼養犬隻）予以刑事拘留，涉事的3條犬隻已被隔離控制，案件正在進一步調查中。

目擊者：手筋腳筋全都咬斷

有目擊者表示：「我看到門口、樓梯口那裏，很多狗踩血的腳印，進去一看那個人滿身都是血，都是狗咬的傷口。手啊，腳啊，那些筋全都咬斷，身上也咬了很多傷口。」

有速遞員表示，自己曾「領教過」廠內這三隻狗的兇猛，平時只要有人靠近工廠門口，都會狂吠，又指三隻狗「很大隻的，應該有70、80斤，像小黃牛這麼高，就是半個人這麼高」。

（金羊網）