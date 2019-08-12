Coach設計T恤並列中港台被指分裂中國　超模劉雯宣布中止合作

繼時尚品牌Versace後，有內地網民發現Coach（蔻馳）所設計的一款T恤，亦將中國、香港和台灣並列，紛紛指責其涉嫌「分裂中國」。 事件發生後，內地超模劉雯宣布終止與Coach合作，斥其傷害中國人民的民族感情，應被嚴重譴責。

涉事T恤。（網上圖片）

網傳照片顯示，一款由Coach設計的T恤，背面以「城市，國家」的方式印上世界不同地方的英文名稱。其中北京、上海寫道「BEIJING, CHINA」（北京，中國）和「SHANGHAI, CHINA」（上海，中國），香港和台灣卻被指以「獨立國家」的姿態出現。Hong Kong（香港）後面未作任何標註，台灣則是「TAIPEI, TAIWAN」（台北，台灣），與加拿大，中國，美國等國家名稱並列。

另外，Coach官網「按國家查找」（find by country）一欄，香港、澳門和台灣三地，亦與中美等國家並列。

針對網友曝Coach官網及其一款T恤將香港、澳門和台灣列為國家，Coach（蔻馳）今天（12日）發佈道歉聲明：2018年5月，我們當時發現幾款T恤設計存在重大失誤，我們深刻認識到這次問題的嚴重性，立刻採取緊急措施，主動在全球範圍的所有渠道將所涉商品下架。同時，我們還對產品進行了全面的審視，並加強了內部流程管理，以杜絕同類錯誤再次發生。我們由此對廣大消費者的感情造成的傷害表示萬分歉意。

劉雯宣布中止與Coach的合作。（微博）

劉雯：傷害中國人民的民族感情 應被嚴重譴責

此外事件傳出後，內地超模劉雯隨即透過律師發表聲明，宣布終止與Coach合作，強調Coach的行為已嚴重傷害中國人民的民族感情，應被嚴重譴責。

劉雯又指，任何時候，中國主權和領土的完整神聖不可侵犯，「由於我選擇品牌的不嚴謹，給大家帶來了傷害，在這裡我向大家道歉！我熱愛我的祖國，堅決維護中國的主權！ 」

網民熱議：

「這些做卑鄙下流無恥動作的企業可以進入黑名單了。」

「一點也不能少！」

「讓你知道中國是你惹不起的爸爸。」

「既要中國人的錢，又要中國人的命！你們還是人嗎？！這種事是人做的嗎？！」