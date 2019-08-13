【逃犯條例】中國民航局高層見太古主席施銘倫　料與國泰風波有關

中國民航局在周一（12日）晚上發通報，指民航局副局長崔曉峰在北京，應約會見太古集團主席施銘倫。 通報未有提及會見詳情，但有鑑於太古集團是香港國泰航空的母公司，相信與國泰員工被指參與非法遊行、暴力衝擊有關。

民航局此前向國泰航空發出重大航空安全風險警示

民航局此前向國泰航空發出重大航空安全風險警示，並提出三點要求，分別是對所有參與及支持非法遊行示威、暴力衝擊的人員，須立即停止他們執行飛往內地航班或執行與內地航空運輸活動的所有職務；二是所有飛往內地或飛越內地航空的機組人員，必須向內地運行合格審定機構提供身份資料，倘未經審核通過，不會接收該航班；三是國泰航空須加向內地審定機構提供內部管控、提升飛行安全及安保水平等措施方案。

國泰航空行政總裁何杲上週六（10日）已事件向員工發信，指內地航線是國泰的「核心業務」，即使有大量航線飛往歐洲及美國，仍需飛越內地領空，故按照法例國泰航空必須遵從民航局要求。

香港的反對修訂《逃犯條例》引發連月後的示威浪潮，衝突不斷。（資料圖片）

事緣在7月28日的衝突，44人被控暴動罪中，包括有一名國泰機師，隨後就有自稱警員的網民公開投訴，指擔心該機師知他是警察，「我會覺得自己人身安全好危險」。該公開投訴引發其他網民熱烈關注及討論，有人表示理解，應為先把涉事機師停職，但亦有人質疑「你買機票時要填職業嗎？」，有空姐更在網上匿名回應指從不會有機師查看機上乘客名單，機上亦沒有資料會顯示客人的職業、出生日期、身份證號碼或相片等私人資料。

國泰航空事後指，該機師自7月15日起未執行任何飛行任務，而自7月30日起已沒有被安排飛行職務。另有兩名機場員工因行為不當已被解僱，據了解是洩漏警員航班訊息的地勤員工。

太古集團在內地擁有龐大業務

據太古集團官方網站顯示，太古在香港、中國內地、美國及巴布亞新畿內亞擁有龐大的地產業務，包括物業發展、投資、管理及買賣，以及酒店業務，例如廣州的「太古匯」就是由香港太古地產發展，佔97%股權；航空業務方面，太古在廈門、上海、山東、四川等地設有飛機工程相關的公司。此外，太古在廣東、浙江、海南、玲南、湖北等都有可口可樂公司。

受國泰被民航局警示影響，四間太古系公司的股價周一收市全線插水，其中太古A（00019.HK）跌逾6%，是當天表現最差藍籌，國泰航空亦跌近5%。