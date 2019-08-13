上海期貨交易所紀委書記胡坤跳樓身亡　原因不明

據財新網13日消息，上海期貨交易所紀委書記胡坤跳樓身故，原因不明。

財新網報道稱，胡坤最近一次公開露面是在7月17日、18日，上海期貨交易所黨委書記、理事長姜巖率上海期貨交易所黨委班子赴安徽省太湖縣開展「不忘初心，牢記使命」主題教育扶貧專題調研，胡坤參加了調研。

據悉，胡坤到崗上海期貨交易所的時間並不長，2018年6月從西藏證監局到任現職，任黨委委員、紀委書記，負責紀檢監察辦公室工作，主要從事對內的紀檢工作。

報道援引多位消息人士說法，胡坤是70後，比較健康，無患抑鬱症的迹象。

胡坤有多年證監繫統工作經驗，公開資料顯示，胡坤在2008年通過考試進入證監會江蘇證監局，但後至西藏證監局工作，期間曾在福建掛職交流一年。

最晚2015年8月，胡坤已任職證監會西藏局副局長。

2015年年底證監會支持西藏IPO的「綠色通道」開通，對符合條件的企業實行「即報即審、審過即發」。2016年，兩家西藏公司，西藏高爭民爆股份有限公司、西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司分別只用9個月和10個月IPO過會，在當時IPO普遍需要兩年以上的背景下，此事引發外界關注。

近年來，證監會系統反腐不斷，證監會原副主席姚剛、證監會原主席助理張育軍等多位重量級人物相繼落馬被查。

值得注意的是，在中管金融企業不斷有官員落馬之後，中央紀委國家監委在金融領域加大金融反腐力度。