【颱風利奇馬】安徽寧國10多名網民造謠騙捐　遭刑事拘留等處罰

超強颱風「利奇馬」早前吹襲中國，為多地帶來嚴重災害，包括至少56人在風災中遇難。 在安徽寧國市，卻有10多人網上造謠、騙捐，警方隨後介入調查，據知部分人已受到刑事拘留、行政拘留等處罰。

「利奇馬」為多地帶來嚴重災害。（視覺中國）

據寧國市公安局通報，當地因「利奇馬」吹襲出現嚴重災情，卻有網民無端造謠傳謠、發布侮辱性言論、通過搶微信紅包侵佔群眾募捐款項，該局依法查處一批網絡違法犯罪行為。

通報指，自8月11日以來，累計傳喚疑犯10餘名，目前刑事拘留1人，行政拘留5人，警告1人，在查1人。被行政拘留者，包括分別宣稱「今天在寧國市虹龍找到6具屍體」、「安寧國洪災、安徽救援，光一個鎮都死了20多人」的兩人；散播寧國洪災不實視頻的抖音網民；與及一名在「安心募捐物資，南極方向」微信群搶去6個支援災區的900元人民幣紅包，後拒不退還並退群的網民。

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被警方刑事拘留的網民，則是通過微博發布「寧國人很賤，幸好來颱風，怎麼不多死幾個」等侮辱性言論，被指「涉及面廣，影響極其惡劣」而遭到處罰。

另外，QQ群「霸都摩天愛好者群」一名管理員在群內發布「寧國人要死完了」等侮辱性言論，隨後其群內網民發布「偏遠山區，無需關注」、「寧國不要全滅就行」等評論，該管理員因此被傳喚，目前案件仍在辦理中。