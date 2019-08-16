【逃犯條例】武警深圳體育館演練畫面曝光：模擬集結列陣保護傷者

繼早前多間外國傳媒拍到中國武警車輛及人員在深圳灣體育中心演練的圖片後，《美聯社》在今天（16日）更有直播畫面，顯示武警目前正在體育中心內操場及外圍進行演練。另《路透社》亦有拍到一批武警演練的情況。 從畫面上可見到，武警有進行類似保護倒地傷者的演練，以及安排一定數量的武警集結列陣。

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據此前內地官媒《環球時報》總編胡錫進發文表示，武警在深圳集結是要對香港暴力分子的嚴正警告，如果香港的暴力分子不懂得物極必反的道理，也看不到武警集結的信號，他們就是在自取滅亡。

解放軍東部戰區陸軍的微信公眾號「人民前線」更曾經發表文章，表明從深圳出發抵達香港只需要10分鐘。

國務院新聞辦15日就香港局勢舉行記者會，基本法委員會委員韓大元表示，根據《基本法》第18條規定，當香港發生危及國家統一和安全的動亂，而特區政府不能控制的話，全國人大常委會有權決定頒布在香港實施緊急狀態。而香港的法律體系中有關於出動駐港部隊情況有明確規定，因此出動駐港部隊不會破壞「一國兩制」。

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事實上，中央政府會出動武警，而非出動駐港解放軍，據指原因有兩個，一是倘要處理香港內部的激烈示威活動，出動武警比駐軍可能更具正當性。根據《中華人民共和國人民武裝警察法》規定，武裝警察部隊參加處置暴亂、騷亂、嚴重暴力犯罪事件、恐怖襲擊事件和其他社會安全事件。

二是以武警介入地區恐怖主義有迹可尋。例如廣州駐守專門以反恐為主要職責的雪豹突擊隊。公開資料顯示，雪豹突擊隊參與中國國內多次反恐維穩任務。港澳辦記招特別提出「恐怖主義苗頭」，被指是為可能出動雪豹突擊隊鋪路。

武警若須進駐香港，其中一個主要職責相信是是守衞具戰略意義的主要公共設施，包括機場、連接港島與九龍的過海隧道、進出內地的珠港澳大橋、西九龍高鐵，以及政府部門及中聯辦等。