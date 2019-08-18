【818集會】胡錫進：環時多名記者將出現在現場　帶有採訪證件

政府修訂《逃犯條例》引發的連串示威浪潮仍然持續，連日來發生多次警民衝突。在8月13日的機場集會中，官媒《環球時報》記者付國豪遇襲被打，雙手遭示威者綁上，放在行李車上。 民陣今日（18日）在維園舉辦集會，促請政府回應反修例人士的五大訴求。《環球時報》總編輯胡錫進表示，該報多名記者將出現在示威現場，並帶上證明自己為《環球時報》從事新聞報道的證件，客觀記錄將發生的事情。但胡錫進並未說明，他所提的「證件」是否是官方核發的《新聞記者證》。

《環時》記者付國豪在機場集會期間遇襲。（資料圖片）

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胡錫進在微博寫道，香港「反對派」計劃今天下午大遊行，有傳聞說可能會對內地記者採取暴力行動。「我希望這只是傳聞。總之不管怎麼說，《環球時報》多名記者將出現在示威現場，客觀記錄將發生的事情。」

胡錫進強調，他們都帶上證明自己為《環球時報》從事新聞報道的證件，他們的唯一使命是報道，在此證明他們身份的單純，「他們有權利出現在新聞發生的現場，任何人沒有權力阻止他們工作。」

「沒有理由在中國的土地上退縮」

胡錫進又道，（示威者）不要恫嚇《環球時報》的記者，也不要用一些古怪的質疑羞辱他們對新聞的職業熱情，相信今天下午也將有其他內地媒體的記者出現在示威現場。「是的，我們的記者不會退縮，他們尤其沒有理由在中國的土地上退縮。加油！平安歸來！」

值得一提的是，付國豪遇襲時，身上並沒有攜帶記者證，香港記協事後指出，內地新聞工作者在港採訪示威活動時，應清楚展示記者證。胡錫進則回應表示，「付國豪2018年7月入職環球網，但獲得記者證按照規定需要經過一些程序。有很多年輕媒體工作者活躍在一線沒有記者證，這根本不是秘密」。據了解，內地記者證核發單位為新聞出版署和廣電總局，獲得證件須經過年度考試。