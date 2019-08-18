【818集會】《環時》記者連發多篇現場報道：黑衣人佔據宜家沙發

政府修訂《逃犯條例》引發的連串示威浪潮仍然持續。民陣今日（18日）在維園舉辦集會，促請政府回應反修例人士的五大訴求。 《環球時報》總編輯胡錫進表示，該報多名記者將出現在示威現場報道。截至今日下午6時，《環時》在官方微博已連發3篇現場報道，其中一篇稱，多名黑衣人佔據銅鑼灣宜家家居的沙發，多人直接坐傢俱上，不再起身。

截至今日下午6時，《環時》在官方微博連發3篇現場報道。 （微博）

《環球時報》官方微博今日下午5時36分左右發帖稱，香港銅鑼灣一家宜家家居店內，有大批黑衣人佔據沙發長時間不動，一些人甚至開始在展示傢俱上「打盹兒」（打瞌睡）。由於外邊持續降雨，很多人身上已被雨水淋濕，他們直接坐在傢俱上，不再起身。

帖文並標明「本報赴香港特派記者範凌志現場報道」。

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​而在較早前，《環球時報》亦在微博刊出兩篇報道，一篇為「香港反對派再次煽動示威者『流水式集會』」，稱一些示威者支撐不住，跑到街旁的購物中心內休息，並提到「記者範凌志陳青青」；另一篇「香港示威者走出警方批准集會區域涉嫌違法」的報道，則指示威者從維園湧出，下午5時許，隊頭已經抵達中環附近，依據香港法律，示威者走出警方批准集會區域涉嫌違法，而該報道也寫上「本報赴香港特派記者範凌志」。

早前報道，《環球時報》總編輯胡錫進今日下午在微博發文表示，該報多名記者將出現在示威現場，並帶上證明自己為《環球時報》從事新聞報道的證件，客觀記錄將發生的事情。「他們有權利出現在新聞發生的現場，任何人沒有權力阻止他們工作。」