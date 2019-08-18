FedEx承運美國寄福州包裹藏槍　官媒：立案調查期間頂風作案

福建警方今日（18日）通報，指福建一家運動用品公司收到由聯邦快遞（FedEx）承運的一個美國客戶寄出的速遞包裹，內有槍支。 官媒「中央廣電總台國際在線」隨即發表評論，指聯邦快遞在中國有關部門立案調查期間頂風作案，再次證明聯邦快遞嚴重危害中國公共安全。

美國聯邦快遞此前稱「誤寄」華為國際包裹前往美國，遭中國當局抗議並受查。（資料圖片／視覺中國）

福建省福州市公安局晉安分局今日通報，該局近期接到報警，福建一家運動用品公司收到由聯邦快遞承運的一個美國客戶寄出的速遞包裹，內有槍支。目前，福州警方已將槍支暫扣，並開展立案調查。

官媒「中央廣電總台國際在線」發表評論文章指，這是中國有關部門對聯邦快遞立案調查以來，發現的又一宗嚴重的違法行為。聯邦快遞三十多年前就已進入中國開展業務，理應熟悉中國法律法規，遵守行業規範。但是，自美國政府今年5月將華為列入出口管制「實體清單」後，聯邦快遞便一而再、再而三地對華為快件做手腳，不由令人懷疑它是有意配合美國政府的「長臂管轄」。

評論文章又指，聯邦快遞在中國有關部門立案調查期間頂風作案，非法承運槍支入境。這再次證明：聯邦快遞作為美國快遞業巨頭，其所作所為嚴重損害用戶合法權益，嚴重危害中國公共安全，觸犯中國的法律法規，絕不是偶然的業務過失，而是知法犯法。聯邦快遞必須配合相關調查，深刻反省，給公眾一個交待。

評論文章最後指，目前中國已建立「不可靠實體清單」制度，將依據有關法律法規，對列入清單的實體採取任何必要的法律和行政措施。外資企業想要在中國市場抓住發展機遇，就必須遵紀守法、合規經營。任何藐視和挑戰中國法律法規權威的行為，必將付出代價。

FedEx或被列入「不可靠實體清單」

聯邦快遞早前將多個華為內部郵寄的包裹轉送至美國，中國有關部門已決定就此立案調查。事後聯邦快遞發聲明道歉，強調只是誤寄。不過新華社7月26日報道指，中國政府發現聯邦快遞誤寄華為包裹的說法與事實不符，又發現該公司其他違法及違規線索。官媒《環球時報》早前認為聯邦快遞可被列入中國的「不可靠實體清單」。

（綜合報道）