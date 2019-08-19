【818集會】《環時》派至少4記者現場採訪　官方微博連發10則報道

民陣周日（18日）於維園舉行「流水式」集會，大會公布有超過170萬人參與集會。整場活動大致和平，沒有爆發大型警民衝突。 《環球時報》總編輯胡錫進曾在示威活動前預告，該報多名記者將出現在示威現場報道。官方微博顯示，該報至少派出4名記者在現場採訪，並連發合共10則報道。

胡錫進曾在示威活動前預告，該報多名記者將出現在示威現場報道。（微博）

《環球時報》官方微博在下午4時50分起發出首則報道，以「香港反對派再次煽動示威者『流水式集會』」為題，稱一些示威者支撐不住，跑到街旁的購物中心內休息。不久後又再發出「香港示威者走出警方批准集會區域 涉嫌違法」、「大批黑衣人佔據（宜家家居）沙發長時間不動」、「黑衣人所到之處店鋪落鎖商業凋敝」、「香港非法遊行造成的交通堵塞仍在加劇」等報道。

《環球時報》報道形容，路邊不少店鋪已經關門歇業，「連續的非法示威遊行經常在入夜後演變成暴力衝擊，讓香港零售業、旅遊業以及中小企業苦不堪言」。報道中亦強調，示威者離開維多利亞公園，走向灣仔屬於「非法遊行」；又稱「流水式集會」是反對派煽動非法遊行所創造的「新名詞」。

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到晚上，示威者來到香港警察總部和政府總部大樓。《環球時報》亦發出兩則報道影片，分別為「香港示威者用激光筆、擴音喇叭挑釁警察總部和政府總部」和「香港警員令可疑人員摘除口罩核對身份」。到示威人潮散去，環時亦以轉載警方公布的示威數字「最高峰12.8萬人」，並附上示威者「打道回府」的圖片，為一下午的報道作結。

值得一提的是，每則報道均有附上負責採訪的記者的姓名，如「環球時報-環球網赴香港特派記者 陳青青 趙覺珵」、「本報赴香港特派記者 範凌志」、「本報赴香港特派記者 崔萌」，可見《環時》至少派出4名記者在示威現場報道。