【美台軍售】美對台售F-16V戰機　中國外交部：一切後果美國承擔

在美國即將對中國加徵新關税之際，美國被曝將繼續推進對台軍售計劃，特朗普證實，已批准向台灣出售總值80億美元的66架F-16V戰機。對此，中國外交部發言人耿爽表示中方將根據形勢的發展採取必要的措施來維護自身利益。

貿易戰背景下，中美兩國關係隨時可能發生變化。（多維新聞）

耿爽在今天（19日）的外交部例行記者會上問題答記者提問。耿爽表示，中方敦促美方充分認清美售台武器問題的嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，立即取消該項軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，否則由此造成的一切後果必須由美方承擔。

耿爽強調，中方將根據形勢的發展採取必要的措施來維護自身利益。

據悉，美國總統特朗普（Donald Trump）8月18日宣布，他已批准向台灣出售總值80億美元的66架F-16V戰機，創下歷來美國對台售武最大金額。

中方近來也多次就美擬售台F-16V戰機向美方提出嚴正交涉，外交部發言人華春瑩在8月16日表示北京會有對策。華春瑩稱中方要求美方不得向台出售F-16V戰機，停止售台武器和美台軍事聯繫，否則中方必將作出強烈迴應，由此造成的一切後果將由美方承擔。

8月18日，特朗普證實已批准向台灣出售總值80億美元，66架的F-16V戰機。特朗普稱這將為美國帶來「很多錢及很多工作機會」。

此前就有媒體報道，美國或通過有史以來最大規模對台軍售案有可能觸怒中國，讓兩國貿易戰變得複雜。

有分析認為，中國政府可能通過懲罰美國企業，作為對美國的報復手段，就像其在7月所做的一樣，向參與售台武器的美國企業實施制裁。

據瞭解，此項軍售案將是特朗普任內第5度對台軍售，此前第4度軍售案為108架M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克，以及250枚FIM-92可攜式毒刺（Stinger）防空導彈等。總價約22億美元。

另據媒體指出，包括奧巴馬（Barack Obama）在內的前幾任美國總統都曾批准對台軍售，但為免在關鍵時刻激怒北京，都審慎考慮出售時機。