【有片】中國火箭軍深山中導彈密林佈陣　高清視頻首次曝光

中國軍力一直備受外界關注，在關於中國火箭軍某旅的報道中，近日出現了彈道導彈密林佈陣的照片。從照片上可以看到，在密林深處，9枚導彈直指長空，場面震撼。

中國火箭軍深山中部署導彈畫面曝光。（秒拍視頻截圖）

據悉，中國解放軍火箭軍戰略導彈主要是「隱藏」在深山。

2015年12月31日，第二炮兵正式更名為火箭軍。國防部發言人任國強2017年曾表示，火箭軍是中國戰略威懾的核心力量，也是中國大國地位的戰略支撐，是維護國家安全的重要基石。

他指出，隨着技術的進步，火箭軍發展和更新一些武器裝備，是非常正常和必要的，這也是世界各國軍隊現代化建設的普遍做法。火箭軍推進武器裝備現代化建設，重點是鞏固提高戰略威懾與實戰能力，是出於維護國家安全的需要，不針對任何國家和特定目標。

2017年12月25日，《解放軍報》發表了題為《火箭軍某導彈旅：依法管裝用裝，擦亮大國長劍鋒芒》的文章，裏面提到「過去，中國『巨龍』蟄伏深山；如今，大國長劍馳騁九州。中國戰略導彈部隊從『山溝溝部隊』向『車輪子部隊』轉型進程，該旅把提高快速機動、全域懾戰能力擺上重要議程。」

對此，台灣中央社報道稱，導彈可以固定發射，也可車載或用火車運送。中國火箭軍早年車載運送未成熟時，外界認為二炮部隊的戰略導彈主要埋藏在深山，機動性不強，且容易遭受攻擊。如今火箭軍的戰略導彈正向車載機電發射轉型。

2017年，中國軍媒稱，火箭軍科研團隊攻克一項關鍵技術——陣地環境自動輸送系統，促使彈道導彈發射方式實現重大轉變，該導彈實戰能力得到進一步提升。

據悉，陣地環境自動輸送系統研發成功讓導彈輸送、轉載、加註等技術準備工作有了很大改變，技術準備時間縮短近一半。