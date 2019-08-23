【中美角力】百餘名美國醫學家聯署　集體反對限制華裔科學家

綜合媒體8月23日報道，美國奧維德醫療公司（Ovid Therapeutics）首席執行官傑里米·萊文（Jeremy Levin）8月21日在「自然研究生物工程社區」網站發佈一則聲明指出，廣泛限制美中科學家和企業之間的合作，以及限制美國華裔科學家接受政府資助或在美國國立衛生研究院任職，都將損害美國自身國家利益。

目前，已有約150名美國科學家和醫學研究行業領袖聯署這一聲明，其中包括諾貝爾生理學或醫學獎得主菲利普·夏普（Phillip A. Sharp）、麻省理工學院博德研究所所長埃裏克·蘭德（Eric Lander）等。

近兩年美國方面對華裔科學家特別地敏感。（VCG）

聲明稱，近來一些中國科學家和美國華裔科學家，正遭到美國高校解聘，這在美國生物醫學界製造了一種恐懼和不確定性氣氛。這一氣氛將導致許多優秀的華裔科學家離開美國。此外，在美國工作的其他國家的科學家，也會因這種氣氛而心有顧慮。

聲明強調，自1999年以來，美國向華裔發明家頒發的專利超過40萬項，2018年約28%的美國生物醫學科學出版物，作者包括華裔科學家。

聲明指出，醫學科學界正開展的「戰爭」是將國際醫學研究人員團結在一起，攜手對抗共同的敵人——癌症、免疫疾病、阿爾茨海默症、傳染病等等。把任何團體污衊或排斥為「他者」，將限制醫學科學界贏得這場戰爭的能力。

中美貿易戰背景下，美國對限制對中國的科技交流行為愈演愈烈，並對華裔科學家展開嚴格審查。

美國《洛杉磯時報》網站7月22日曾發表文章稱，人們擔心美國政府最近對中國的打壓正在導致對華裔學者的歧視性種族評判，這是近年來針對華裔美國人最廣泛的攻擊，這有損美國的國家形象和國家安全。

報道稱，由頂尖科學家、醫生、工程師和學者組成的國際組織憂思科學家聯盟（UCS）6月向美國總統特朗普（Donald Trump） 發出措辭嚴厲的信函，敦促立即停止「恐嚇華裔科學家的運動」。該委員會說，這些科學家成為視頻監視的對象，而且電子郵件賬戶、信件和電話遭到搜查與監控。

另有批評人士譴責稱，這種打壓是根據種族加以區別對待，此舉不僅會削弱科研，也是對無辜的研究人員的污衊。