蓬佩奧稱加拿大抓孟晚舟屬「正派」之舉 　中方：美加上演政治鬧劇

中國外交部發言人耿爽主持今天（23日）例行記者會，有記者提及，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說加拿大抓孟晚舟屬於「正派」之舉，中國抓加拿大人則是「任意」拘禁，此說法遭耿爽嚴厲批駁。

據悉，8月22日，蓬佩奧在同加拿大外長弗裏蘭（Chrystia Freeland）共見記者時稱，中方將孟晚舟和兩名加拿大公民被拘這兩件事視作對等的且在道義上相似的事，但中方是任意拘禁加拿大公民，而加方是以正派國家之道實施法治，兩者根本不是一回事。弗裏蘭稱，孟晚舟引渡事宜是刑事司法問題而非政治問題。

蓬佩奧說加拿大抓孟晚舟屬於「正派」之舉，中國抓2名加拿大人則是「任意」拘禁。（資料圖片）

對此，耿爽回應稱，美國、加拿大在孟晚舟事件上一唱一和，顛倒黑白，上演的是一出政治鬧劇，再次證明這一事件的政治屬性。

耿爽表示，美方一手炮製孟晚舟事件並動用國家力量打壓中國高科技企業，加方在其中扮演了很不光彩的角色。

耿爽指出，孟晚舟事件同兩名加拿大公民個案性質完全不同。孟晚舟事件是一起嚴重的政治事件。兩名加拿人系因涉嫌危害國家安全犯罪被依法逮捕。

耿爽強調，美加在孟晚舟事件上所作所為才是任意拘禁公民，兩國濫用雙邊引渡條約，嚴重侵犯中國公民合法權益，完全是出於政治目的，國際社會對此看得很清楚。各國對其做法都應警惕，防止掉入「美國陷阱」。

耿爽再次提出，立即釋放孟晚舟女士，確保她平安回到中國。

孟晚舟在去年12月1月，抵達温哥華國際機場時被捕的閉路電視片段，顯示其被正式逮捕前，共遭海關搜查、盤問長達3小時。（資料圖片）

孟晚舟被捕事件致中加外交陷入僵局，稍早前，耿爽在8月22日的例行記者會上已經敦促加方立即釋放孟晚舟平安回國。

2018年12月1日，孟晚舟在加拿大温哥華機場被逮捕，美方指控孟晚舟可能涉嫌違反美國對伊朗出口制裁。北京對此進行否認，表示強烈不滿，並多次要求加拿大政府放人。