【中美貿易戰】美再加關税　外交部：中方根本不吃威脅恫嚇這一套

中國外交部發言人耿爽今天（26日）主持例行記者會。有記者提問：8月23日，美方宣布對約5,500億美元中國輸美商品關税的税率再提高5%。中國商務部已就此作出原則回應。請問你能否介紹中方將採取什麼具體舉措來予以應對？

對此，耿爽回應稱，中國商務部新聞發言人已就美方最新加徵關税措施作出了回應。

中美互相加徵關税，貿易糾紛更加激化。（VCG）

耿爽表示，美方此舉嚴重違背兩國元首大阪會晤共識，踐踏多邊貿易規則，損害中美兩國利益，威脅全球產業鏈供應鏈安全，拖累國際貿易和世界經濟增長，完全是損人害己，絲毫不具建設性。

耿爽強調，中方對美方這種赤裸裸的貿易霸凌行徑和極限施壓做法表示堅決反對、決不接受。並再次提醒美方，中方根本不吃威脅恫嚇這一套。

據悉，中國商務部8月24日已對美國加徵關税一事表態，稱「中方對此堅決反對。這種單邊、霸凌的貿易保護主義和極限施壓行徑，違背中美兩國元首共識，違背相互尊重、平等互利的原則，嚴重破壞多邊貿易體制和正常國際貿易秩序，必將自食其果。中方強烈敦促美方不要誤判形勢，不要低估中國人民的決心，立即停止錯誤做法，否則一切後果由美方承擔。」

耿爽強調，中方對美方這種赤裸裸的貿易霸凌行徑和極限施壓做法表示堅決反對、決不接受。並再次提醒美方，中方根本不吃威脅恫嚇這一套。（新華社）

近來，中美貿易戰愈演愈烈，中美互相拋出加徵關税的強硬手段。美國總統特朗普（Donald Trump）8月23日宣布提高對中國商品的關税，以回應中國早些時候宣布的關税措施。

對於美國宣布升級對華關税，在專家看來，美國受貿易戰衝擊比中國受到的衝擊更大。

不過，另據路透社報道，分析師表示，美方新升級的額外關税短期內對中國經濟影響不大，長遠卻可能衝擊中國國內生產總值（GDP）達0.4至0.5個百分點。