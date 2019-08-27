美國陸軍製「中國武器啤牌」　軍方：助士兵識別相關軍備及其能力

美國陸軍訓練及戰略思想司令部（United States Army Training and Doctrine Command，TRADOC）表示，已印製「中國武器啤牌」給士兵，上面印有中國的戰鬥車輛、武器裝備的外觀及其性能，助他們在啤牌遊戲中識別相關軍備。而俄羅斯和伊朗版本也在製作中，將會在今年稍後時間推出。 據了解，2003年美軍出兵伊拉克期間，美國政府也曾設計繪有薩達姆政府成員頭像的「啤牌通緝令」，用以幫助軍隊識別他們的面貌。

「中國武器啤牌」上印有榴彈砲、坦克等戰車、反坦克導彈、作戰工程車輛等軍備武器。（TRADOC）

TRADOC發言人梅根（Megan Reed）表示，陸軍已經有了展現中國武器裝備、軍事術語的訓練啤牌，目前正在致力於推進俄羅斯及伊朗武器裝備的版本。

梅根又說，TRADOC開發這種「設備識別培訓卡」，作為培訓下一代士兵和指揮官的工具。「這些卡片描繪國防戰略中確定的幾個國家使用的裝備和武器系統。在歷史上，這類識別培訓卡也曾用於協助士兵識別戰鬥車輛，裝備及其能力。」

他介紹道，預計每一版本將生產大約33000套，部隊指揮官可以通過當地的培訓支持中心索取。中國版的啤牌具有榴彈砲、坦克等戰車、反坦克導彈、作戰工程車輛等軍備武器。

美軍攻打伊拉克期間，也曾製作「啤牌通緝令」。（TRADOC）

據了解，美軍攻打伊拉克期間，也曾將薩達姆等伊拉克軍政高官的面貌、名字印在啤牌上，稱為「啤牌通緝令」，令士兵可以通過對照牌上的有關信息，找到這些伊拉克「通緝犯」成員。而在第二次世界大戰期間，美國陸軍航空隊（美國空軍前身）也曾在啤牌上繪製德國和日本戰鬥機、轟炸機的輪廓，用以識別敵軍。