遭政府正式取締　自由派智庫天則所發聲明反對

由中國知名經濟學家茅於軾等發起創立的天則經濟研究所被曝已被正式取締，該機構已於8月26日發佈聲明表示反對，聲稱此舉嚴重違反憲法。

茅於軾是天則經濟研究所發起人之一。（VCG）

天則經濟研究所官網披露的信息顯示，該機構於今年6月28日被北京市昌平區民政局正式取締，理由是其未經登記，擅自以民辦非企業單位名義進行活動。

除天則經濟研究所外，昌平民政局還取締該機構下設分支機構，並收繳相關物品。

緊隨其後的7月5日，北京市海淀區市場監督管理局發文吊銷北京中評網信息技術有限公司的營業執照，理由是中評網在未依法取得《網絡出版服務許可證》的情況下，擅自通過網站（www.unirule.cloud）從事網絡出版服務。

對此，天則經濟研究所在官網顯眼處發佈《關於天則被取締和中評網公司被吊銷的聲明》，稱上述兩「決定書」嚴重違反中國憲法第35條的公民「有言論、出版......的自由」。

聲明指，根據《立法法》，該兩「決定書」所依據之所謂「法規」沒有法律效力；兩項處罰都沒有事實根據；且因不遵循《行政處罰法》規定的法律正當程序而「無效」。

聲明認為，該兩行政機構違反法律的行為不僅是對天則經濟研究所和中評網的傷害，也是對所有公民和組織的一般憲法權利和受法律保護的安全感的侵犯。

聲明對該兩行政機構不履行憲法義務、不遵循中共倡導的「依憲治國」和「法治化」原則的行為感到遺憾。

這則聲明稱，將依據法律分別對海淀市場監督局的行政處罰決定書和昌平民政局的取締決定書提起行政複議或行政訴訟。

不過，聲明也指，將召開中評網股東會，組成清算組；同時停止以「天則經濟研究所」為名義的活動，停止更新「天則經濟研究所」網站除有關清算、善後、行政複議和行政訴訟之通告外的所有內容。

中國官方正式取締天則經濟研究所在社交媒體引發關注。反對聲明認為，此舉有打壓言論自由之嫌；支持者認為，作為自由派大本營之一，天則經濟研究所所拋出的觀點，諸如「不必死守18億畝耕地紅線，糧食可以從國際市場買」實為「有害言論」。

天則經濟研究所由知名經濟學家茅於軾、張曙光、盛洪等人共同發起，成立於1993年，2005年因有關言論被通知不予年檢，2012年被吊銷營業執照。2017年，北京網絡管理機構關閉天則經濟研究所網站，註銷微信、微博機構。