成都教授「貶低四大發明」被重罰　學校稱處罰還有其他原因

因在課程QQ群發表中國「四大發明在世界上都不領先」言論，成都電子科技大學副教授鄭文鋒被停課兩年，引發熱議。日前，有電子科技大學人士表示，鄭文鋒被停課不僅僅因為此言論，還有其他原因。

據《中國新聞週刊》8月27日報道，電子科技大學相關方面一位人士接受採訪表示，「其實並非如此，學校是經過調查的，也不止這一件事，學校也不會因為（有關四大發明的）言論或引發輿情就對教師處罰。通報只是點出這一件事而已。」

6月中旬左右，鄭文鋒在課程QQ群發表言論，稱「四大發明在世界上都不領先」、「中國古代沒有實質上的創新」，隨後有學生提出質疑，並有多名學生加入群聊，與鄭文鋒發生爭論。最後鄭文鋒將參與爭論的學生都移出了QQ群。

一名自稱在群內的學生將聊天記錄截圖發在某問答平台，認為鄭文鋒侮辱四大發明，並質疑其學術水平。 多數網友表示，「侮辱」一詞太重，反駁發文學生是「上綱上線」。

此後，爭議逐漸延伸至「四大發明」之外。鄭文鋒批評學生作業時，幾名同學進群與鄭文鋒發生爭論，其中有一名稱，聽說鄭文鋒專門點女生的名，第一節課嚇走大半女生。該說法多次在問答平台被自稱為該校學生的網友提起，引起爭議。

7月16日，電子科技大學發表聲明，認定鄭文鋒有師德失範行為，並取消其教學工作，停止研究生招生資格，期限為24個月。

面對這個處罰，爭議四起，輿情之後又引發輿情，形成疊加之勢。

對此，《中國新聞週刊》查閲了教育部等機構印發的《高等學校教師職業道德規範》，其中能和鄭文鋒對應的，大概有兩點：一是為人師表條款中，「樹立優良學風教風，以高尚師德、人格魅力和學識風範教育感染學生」；二是「維護學術自由和學術尊嚴」。

電子科技大學的處理決定。（網絡圖片）

8月21日，鄭文鋒曾接受採訪表示，自己不需要澄清與辯解，並且同意學校的處理流程與結果。 鄭文鋒還表示，攻擊人很容易。

他透露，那些後來進群的人並不是他課上的學生，不知道也不關心他們的身份，但不想怪罪他們。