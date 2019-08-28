澳外長關注楊恒均涉間諜罪被捕案　外交部批其「不負責任」

8月28日，中國外交部發言人耿爽主持例行記者會。有記者再就中方以間諜罪正式逮捕澳籍華裔作家楊恒均（本名為楊軍）一事提問，指澳洲外長稱，如果楊恆均若因政治信仰被捕，則希望中方將其釋放，中方有何表示。對此，耿爽表示，澳方一些人發表的言論「毫無根據，極其不負責任」。

楊恒均在中國被捕後備受關注。（微博@楊恒均的微博）

耿爽回應稱，中方已於27日闡明立場，目前此案正在進一步辦理當中。

耿爽表示，中國國家安全機關依法辦案，充分保障楊恒均的各項權利。澳方一些人發表的言論毫無根據，極其不負責任。

耿爽重申，中國是法治國家。中方敦促澳方切實尊重中方司法主權，停止炒作和施壓，不得以任何方式干預中方依法辦案。

中方日前以間諜罪正式逮捕澳洲公民楊恒均，澳洲外長佩恩（Marise Payne）就此發佈聲明。佩恩稱楊恒均被逮捕的消息讓她感到「非常失望」，她對楊的安危及目前處境「非常關切」，希望中方「能堅持基本的正義公平標準和程序公正等原則」。

佩恩還表示，「我誠摯地重申此前提出的請求，如果楊博士是因為其政治信仰被捕，那麼他應該被立刻釋放」。

現年53歲的楊恒均是美國哥倫比亞大學訪問學者，此前曾在中國外交部工作，2000年移民澳洲。