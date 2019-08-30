大批「70後」中央部委官員集體空降海南　提供人才保障

中共高層加快了對海南年輕官員的培養。繼中共中央組織部等七大部門表態發佈《支持海南開展人才發展體制機制創新的實施方案》（簡稱《實施方案》）之後，中共海南省委再於8月29日晚公布大批「70後」中央部委官員的調入，引發關注。

由海南省委組織部官方微信公眾號「南海先鋒」公示的19名擬任官員人選中，有多達10人為現任中央部委官員，佔比高達53%。此外，公示中還有兩名人選分別來自上海市和江蘇省。也就是說，此次海南省公示的擬任官員中，大部分來自中央部委和外省市，屬於「空降」。

海南曾在一項計劃中表示，到2020年吸引各類人才20萬人左右，到2025年，實現「百萬人才進海南」的目標。（VCG）

從此次官員「空降」的人數和規模看，創下了2018年4月《中共中央國務院關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》印發以來的最高紀錄。從「空降官員」的構成看，他們分別來自國家發改委、商務部、財政部、文化和旅遊部等多個部委，也與目前海南建設「全面深化改革開放試驗區」「國際旅遊消費中心」「國家重大戰略服務保障區」的定位密切相關。

例如，2017年4月1日，海南省委傳達中央決定，沈曉明任海南省委委員、常委、副書記。2018年1月31日，沈曉明當選為海南省長。而此前，沈曉明曾於2015年至2016年間擔任上海市委常委、浦東新區區委書記，中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會主任。

自2018年初事關海南發展的一系列重大利好政策出台後，結合海南建設自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港的定位特點，又有一大批曾在各個自貿試驗區工作，或有相關經驗的官員「空降」來海南，為海南探索建設自貿區和自貿港做好人才「補位」工作，例如：2018年8月，商務部政策研究室主任兼新聞發言人沈丹陽出任海南省副省長。

除官員「空降」之外，還有大批官員以掛職的形式來到海南工作。例如，2018年7月《海南日報》刊發的一則報道顯示，為推進海南自貿區和自貿港建設，首批44名從中央部委、其他省市和自貿區選派的交流掛職官員日前已全部到崗。

在此次「空降」海南的部委官員中，有不少是原所在部門的精兵強將。例如，此次調往海南的韓聖健曾獲商務部「十大傑出青年」、利比亞撤僑工作突出貢獻集體嘉獎。

2019年4月17日，海南「國際人才招聘智庫」上線，有助吸收人才。（視覺中國）

從這批官員的年齡看，在10名官員中，有9人是「70後」，其中最為年輕的人選為40歲（1978年12月出生），最年長的人選也只有49歲（1969年11月出生），都正「年富力強」。

當然，大批較為年輕的官員調入海南背後離不開中共高層的指示。2019年8月初，中共中組部等七部門聯合印發《關於支持海南開展人才發展體制機制創新的實施方案》，表示要為海南全面深化改革開放提供強有力人才保障。

有北京學者表示，《實施方案》的出台，是貫徹落實中共總書記習近平關於人才工作系列重要論述、確立人才引領發展戰略地位的新舉措，不僅對海南加快探索建設中國特色自由貿易港進程具有重要意義，還對中國在新形勢下進一步擴大人才對外開放、構建具有全球競爭力的人才制度體系起到了示範作用。（每日經濟新聞）