白皮書：去年中國AI芯片市場規模達80.8億　按年增逾五成

賽迪顧問《中國人工智能芯片產業發展白皮書》今天（30日）在2019世界人工智能大會上正式發佈。

據澎湃新聞報道，白皮書指出，2018年中國AI芯片市場繼續保持高速增長，整體市場規模達到80.8億元（人民幣，下同），按年增長50.2%。

區域結構上看，華北、華東和中南穩居AI芯片區域市場三甲。三地的市場份額分別達到20.8%、30.6%和29.3%；在市場增速方面，隨着大數據中心在西部地區加快投入建設，西南、西北地區雲端AI芯片市場規模呈現高速增長。

2019世界人工智能大會在上海舉行，中國自主研發AI芯片受關注。圖為參觀者在觀看以國產為主的最新人工智能芯片組成AI芯片牆。（視覺中國）

白皮書指出，2018年中國雲端訓練芯片市場份額達到51.3%。中國AI芯片市場規模依然以雲端訓練芯片為主，隨着中國人工智能應用需求的不斷落地，未來本地化運算將是人工智能發展的趨勢之一，終端推斷芯片也將迎來新的發展機遇。

白皮書點出了AI芯片行業發展的三個特點：可重構AI芯片被公認為是突破性的下一代集成電路技術；AI芯片成為資本佈局新焦點；在科技巨頭的大力投入和政策的扶持下，基於語音、自然語言處理和視覺技術的人工智能產品和應用逐漸落地。

華為推出的AI芯片「昇騰910」，號稱算力最強的CPU。（視覺中國）

在未來發展趨勢上，白皮書稱未來三年AI芯片市場規模年均複合增長率將超50%，隨着邊緣計算興起，「雲邊結合」將成為智能計算的主流方案。