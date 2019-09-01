颱風「玲玲」或將生成　廣東21個白色預警生效　珠三角料持續暴雨

一個熱帶低氣壓今早（9月1日)於南海東北部形成。隨著熱帶低氣壓再度增強，或將形成颱風「玲玲」。 為應對該熱帶低氣壓的影響，廣東省南部沿海多個城市發出颱風白色預警，目前已有21個預警生效，珠三角一帶料持續暴雨。

廣東省氣象局預計，新形成的熱帶低氣壓有較長時間影響廣東。（廣東省氣象局）

廣東省氣象局預計，剛生成的南海熱帶低壓有可能加強為熱帶風暴，即今年第13號颱風「玲玲」，2日夜間趨向海南島附近海面；3日前後巴士海峽以東有新的颱風形成，並與其形成「雙颱風」作用。「玲玲」將在海南島到粵西海面徘徊，較長時間影響廣東，出現持續性降雨和6級至8級大風。

省氣象局指出，9月1日，廣東南部沿海市縣將有大雨局部暴雨，其餘市縣有雷陣雨；2日至4日，粵西和珠江三角洲沿海市縣有大雨到暴雨，其餘市縣有中雨局部暴雨；到5日至6日，廣東大部市縣仍有強降水。

據介紹，目前南海的熱帶低壓雖說整體實力不強，未來或加強為颱風（熱帶風暴級），但其路徑詭異，將給廣東帶來大量降雨。

位於南海北部的熱帶氣旋，會在今明兩日移向海南島一帶，隨後於該區徘徊。（天文台網頁截圖）

港澳先後發出三號風球

至於本港方面，天文台已於下午4時20分發出三號強風信號，並指除非該熱帶低氣壓顯著增強，否則今日改發八號烈風或暴風信號機會不大。此外，澳門地球物理暨氣象局亦在下午5時改發三號風球，預測當地風力將會增強。預料三號風球將維持至明日清晨。