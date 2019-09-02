中國科企量產64層3D NAND快閃記憶體　擁同代產品最高存儲密度

位於武漢的長江存儲科技今日（2日）正式對外發布基於「Xtacking」架構的64層256Gb TLC 3D NAND快閃記憶體，以滿足固態硬碟、嵌入式存儲等主流市場應用需求。 內媒報道指，「Xtacking」技術的研發成功和64層3D NAND快閃記憶體的批量生產，意味著長江存儲「已成功走出了一條高端芯片設計製造的創新之路」。

長江存儲此前發布的量產型快閃記憶體晶片。（長江日報）

據介紹，長江存儲64層3D NAND快閃記憶體，是全球首款基於「Xtacking」架構設計並實現量產的快閃記憶體產品，擁有同代產品中最高的存儲密度。

作為整合元件製造商，長江存儲計劃推出整合64層3D NAND快閃記憶體的固態硬碟、通用快閃記憶體儲存（UFS）等產品。

報道指出，考慮到中國乃至全球的NAND Flash格局，長江存儲的這款新產品面世擁有極其重要的意義。過去幾年，因為存儲產品的大幅漲價，使得存儲的重要性備受關注，但這是一個幾家廠商高度壟斷，而中國幾近空白的市場。

三星（Samsung）、美光（Micron）、SK海力士和東芝（Toshiba）等幾家廠商幾乎壟斷了全球的NAND FLASH市場供應，其中三星多年來位居龍頭。

據介紹，長江存儲於2016年7月在中國武漢成立，主營3D NAND快閃記憶體晶片設計、生產和銷售。2017年，長江存儲在全資子公司武漢新芯12英吋集成電路製造工廠的基礎上，結合自主研發和國際合作，成功設計並製造中國首批3D NAND快閃記憶體晶片。

報道還指出，長江存儲2018年8月推出的突破性技術「Xtacking」為3D NAND快閃記憶體帶來前所未有的高性能輸入、輸出，更高的存儲密度，以及更短的產品上市周期。

（綜合報道）