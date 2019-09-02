【逃犯條例】外交部：示威已變成極端暴力行動　撐警依法止暴制亂

反修訂《逃犯條例》引起的示威持續，上週末的「831遊行」演變成大型警民衝突；昨日（1日）的「和你飛2.0」機場示威，大批示威者一度在機場巴士總部一帶設路障，有部份示威者更火燒路障、破壞東涌站，最終多條港鐵綫路要停駛。 外交部表示，香港的遊行示威活動已變成「極端暴力行動」，嚴重挑戰香港法治和社會秩序。同時強調，中央政府支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，也支持香港警方依法止暴制亂，恢復秩序。

外交部表示，香港的遊行示威活動已變成「極端暴力行動」，嚴重挑戰香港法治和社會秩序。（資料圖片）

上週五（30日），歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）表示，對香港事態發展高度關注，又指希望香港政府尊重市民集會、言論及結社自由，以及市民可以和平示威的權利。

在今日（2日）的外交部例行記者會上，發言人耿爽對此回應稱，當前在香港發生的遊行示威活動已經完全超出集會遊行示威自由的範疇，已經演化為極端的暴力行動，嚴重挑戰香港的法治和社會秩序，嚴重威脅到香港市民的生命財產安全，也嚴重觸碰了「一國兩制」的原則底線。

他指出，如此嚴重的暴力違法罪行如果發生在歐洲，相信任何一個歐洲國家都不會坐視不管。「我們希望歐方能夠明辨是非，理解和支持香港特區政府依法止暴制亂，維護香港的法治和繁榮穩定。」

耿爽又指，關於周末發生在香港的一系列暴力違法的行動，香港特區政府和香港警方已經都做出正式的表態和回應。中國中央政府支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，也支持香港警方依法止暴治亂，恢復秩序。