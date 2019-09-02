所羅門群島正考慮同台斷交？　外交部：眾所周知世上只有一個中國

中國外交部發言人耿爽今天（2日）主持例行記者會。有記者提問，台灣為數不多的邦交國之一所羅門群島正在考慮同台灣斷交，選擇與中國大陸建交。中方能否透露更為詳細的消息？

耿爽回應稱，「我只能給你一個原則性的回覆，眾所周知世界上只有一個中國，中國政府願在一個中國原則的基礎上，同世界各國發展友好合作關係。」

據英國路透社9月2日報道稱，台灣與所羅門群島的外交關係可能生變。所羅門國會委員會主席表示，所羅門群島已經成立了一個部長級團隊，準備與北京進行對話，甚至本週就有可能宣布與北京建交。

所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞曾經訪台與蔡英文會面。（資料圖片）

過去太平洋島國一直是台灣的外交據點，在目前17個邦交國中就有6個在這個區域。而所羅門群島自1983年以來一直承認與台灣的外交關係，不過近來不斷傳出所羅門群島有與中國大陸建交的計劃。

該國外交關係議會委員會主席、反對派議員肯尼雷亞 （Peter Kenilorea）告訴路透社：「現在的政府和行政團隊確實有轉變（外交關係）的想法......政府在這方面所花費的金額說明了一切。」

報道稱，8月中旬，有8位所羅門群島部長和總理的私人秘書訪問北京。在那之前，還有一個負責評估與台灣關係的工作小組前往與中國建交的太平洋國家視察。肯尼雷亞說:「不難想象這個工作小組會做出什麼建議。」他所屬的相關專家小組將審核這些建議。

台灣面臨新一波斷交潮。（AP）

一位匿名的議員表示，工作小組和部長小組都明顯傾向和北京建交，但不排除會有出人意料的進展。

對於上述消息，台灣外交部表示，「所國政府在進行評估時，同時也參考跨黨派小組的報告，以及其他政府部門的專業意見，做整體性的通盤考量」，且所羅門政府的相關決策也必需與內閣及國會商議。現在所羅門群島政府不過是在評估整體外交。

其實在五月初旬的時候，就已經傳出台灣與所羅門邦交不穩的消息，隨即在六月時所羅門時報（Solomon Times）發表一篇文章，表示所羅門群島外交部長已經透露，與台灣的邦交是否會轉變，在100天內會做出決定。